"cyberpunk 2077" Bugs: Un Cabinet D'avocats Américain Poursuit Cd Projekt Red

La débâcle du bogue entourant « Cyberpunk 2077 » pourrait avoir des conséquences financières pour le développeur CD Projekt Red: Un cabinet d’avocats a maintenant poursuivi la société. La raison: « Cyberpunk 2077 » est tout simplement injouable dans cet état.

Le cabinet d’avocats de New York Rosen Law Firm a poursuivi le développeur CD Projekt Red dans l’état de Californie, rapporte IGN, citant un communiqué de presse du cabinet. Cependant, cela ne représente pas la communauté des joueurs, mais plutôt des actionnaires qui ont acquis des parts dans le développeur polonais entre le 16 janvier 2020 et le 17 décembre 2020.

L’accusation: CD Projekt Red a publié « des informations fausses et / ou trompeuses » sur le statut de « Cyberpunk 2077 ». De plus, ils n’ont pas clarifié que « Cyberpunk 2077 » est presque injouable en raison d’innombrables bogues sur la génération actuelle de consoles de Sony et Microsoft.

Les déclarations des développeurs à « tous les moments pertinents sont essentiellement fausses »

Les déclarations du développeur sur les activités, les opérations et les perspectives sont «essentiellement fausses et trompeuses» à tous les «moments pertinents» et / ou ne reposent sur aucune base factuelle. En conséquence, les investisseurs auraient subi des dommages financiers lorsque les détails sur l’état du jeu auraient été connus du public après sa sortie.

« Cyberpunk 2077 » un succès financier malgré les bugs

CD Projekt Red a offert aux acheteurs du jeu un remboursement du prix d’achat, et Sony lui-même a retiré le cordon de déchirure et retiré le jeu de rôle de son magasin pour le moment. Surtout les joueurs sur PS4 et Xbox One se plaignent de performances médiocres. Cependant, des bogues et des lacunes gênants peuvent être trouvés sur toutes les plates-formes, comme des sauvegardes trop importantes qui se cassent soudainement. Néanmoins, CD Projekt Red devrait s’en remettre – du moins financièrement: rien qu’au cours des deux premières semaines, 13 millions d’unités du jeu ont été vendues.