Cyberpunk 2077: Bug vous permet de parcourir le monde à une vitesse vertigineuse

Cyberpunk 2077 est plein de bugs, c’est maintenant connu. Le studio de développement CD Projekt RED travaille déjà sur Des correctifs comme la mise à jour 1.06 récemment publiée, mais il y a encore quelques problèmes. Y compris un bug avec lequel les joueurs peuvent sauter à travers le monde à une vitesse vertigineuse.

Héros de saut rapide dans Cyberpunk 2077

Voulez-vous voyager dans le monde du RPG d’action « Cyberpunk 2077 » si vite que même les voitures ne peuvent plus être chargées correctement, alors vous devez obtenir la mise à niveau de manœuvre pour votre héros. Avec cela, il est possible d’esquiver dans les airs. Avec le talon renforcé, il est également possible de faire un double saut.

Maintenant, vous sautez deux fois et juste avant de toucher le sol à nouveau, vous esquivez. Chaque fois que vous faites cela, vous obtenez un coup de pouce qui vous rend de plus en plus rapide – encore plus rapide que les véhicules et plus rapide que le jeu, car vous ne pourrez alors plus laisser les voitures apparaître devant vous.

Il n’est pas encore clair si ce bogue sera corrigé avec le prochain patch 1.07 pour « Cyberpunk 2077 ». Tant qu’il est dans le jeu, vous pouvez vous déplacer très rapidement.

