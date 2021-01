Cyberpunk 2077 bat un record de ventes

Quand il s’agit de ventes, vous pouvez Cyberpunk 2077 ne peut tout simplement pas le descendre. Car même si tout ne se passe pas bien dans le jeu en monde ouvert, le battage médiatique et la curiosité de jeter un œil au jeu sont tout simplement trop grands.

Il est donc arrivé à un nouveau record, qui n’était probablement pas des moindres grâce à la campagne marketing très ambitieuse de CD Projekt RED et au succès de The Witcher 3: Chasse sauvage basé.

Cyberpunk 2077: le plus grand lancement numérique jamais réalisé

Une compilation de données de SuperData nous donne un aperçu des chiffres de vente gigantesques de «Cyberpunk 2077». Cela montre le nouveau jeu de CD Projekt RED comme celui avec le le plus grand jeu jamais commencé, au moins sur niveau numérique.

La plus grande part de ce chiffre d’affaires numérique d’environ 10,2 millions d’unités est avec environ 80 pourcent la Version PC attribuable à. Pas étonnant, après tout, les versions de console sont toujours les mêmes les ports les plus défectueux du jeu. Pour cette raison, « Cyberpunk 2077 » est devenu entièrement tiré du PlayStation Store.

© SuperData

Le fait que tant de joueurs aient acheté le jeu et s’attendent maintenant à une performance correspondante après tout le battage médiatique précédent pousse actuellement les développeurs à publier d’autres correctifs qui corrigent les bogues existants. C’était déjà le cas le week-end dernier Mise à jour de janvier 1.1 publié:

Cyberpunk 2077 est disponible pour PC, PS4, Stadia et Xbox One. Les versions optimisées pour PS5 et Xbox Series X / S sont actuellement en cours de développement par CD Projekt, mais devraient milieu de l’année apparaissent aussi.