Cyberpunk 2077 bat le record sur Steam pour la plupart des utilisateurs actifs en même temps en jeu solo

Cyberpunk 2077 est là et est sur le point de frapper comme une bombe! Parce que CD Projekt Reds pourrait jouer un jeu de rôle d’action sur Steam un record dès le premier jour faire des réserves.

Un démarrage immensément réussi pour Cyberpunk 2077

C’est actuellement le jeu solo sur Steam qui compte actuellement le plus de joueurs actifs simultanément. Comme le montre SteamDB, le pic du nombre d’utilisateurs simultanés était d’environ 1.003.264. Le record précédent était de 486 000 joueurs dans « Terraria ».

© Projet CD

Avec cela, « Cyberpunk 2077 » a pas le record général de la plupart des joueurs simultanés sur Steam mis en place, mais au moins pour les titres solo. Les jeux en ligne comme «PUBG» avec 3,25 millions de joueurs, «CS: GO» avec 1,3 million et «DOTA 2» avec 1,29 million d’utilisateurs sont toujours en avance sur le RPG d’action.

Mais il est tout à fait concevable que «Cyberpunk 2077» puisse également rayer ces chiffres. Après tout, le jeu de rôle d’action n’est disponible que depuis aujourd’hui. Le week-end, le nombre d’utilisateurs pourrait encore augmenter. Ensuite, il devrait être très intéressant de voir jusqu’où le RPG d’action peut encore se pousser.

Il est à noter qu’il ne s’agit que du nombre de joueurs sur Steam. Le nouveau jeu de rôle de CD Projekt Red peut également être joué via GOG sur PS4 / PS5 et sur Xbox Series X / S et Xbox One. Le nombre de joueurs sur ces plateformes n’est pas connu.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂