Cyberpunk 2077 bat le record de joueurs simultanés sur Steam

Le jeu vidéo »Cyberpunk 2077 » vous venez d’atteindre un record impressionnant de joueurs jouant simultanément sur Vapeur. Ce week-end, environ 136 mille 724 utilisateurs de la plateforme jouaient au jeu vidéo de science-fiction créé par CD Project Rougedépassant même »The Witcher 3: Chasse sauvage » qui détenait auparavant le record avec 103 mille 329 joueurs.

Bien que » Cyberpunk 2077 » soit sorti en décembre 2020 et ait reçu de vives critiques en raison de problèmes de performances et de bugs, il a réussi à se vendre à environ 13 millions d’exemplaires dans le monde, mais au final, il a été considéré comme l’une des versions les plus désastreuses du industrie du jeu vidéo.

Cependant, récemment Netflix créé l’anime »Cyberpunk : Edgerunners » qui était basé sur l’univers »Cyberpunk 2077 ». L’histoire suit David Martinez, un adolescent qui commence à travailler au noir pour survivre après la mort de sa mère.

Animé par le studio Trigger, responsable de grands titres comme »Kill la Kill », »DARLING in the FRANXX » et »Little Witch Academia », l’anime a reçu d’excellentes critiques de la part des fans et des critiques. » Cyberpunk 2077 » à nouveau. »Edgerunners » est réalisé par Hiroyuki Imaishi, avec Zach Aguilar exprimant le protagoniste David, emi lo comme lucy et Alex Cazares comme Rébecca.

Un autre titre de CD Projekt Red, le RPG d’action populaire » The Witcher 3: Wild Hunt », sorti en 2015, suit Geralt of Rivia, le chasseur de monstres titulaire, alors qu’il recherche sa fille adoptive, Ciri, qui a eu des problèmes avec la mythique Wild Hunt. Le jeu s’est vendu à plus de 40 millions d’exemplaires, détenant le record de joueurs simultanés bien avant »Cyberpunk 2077 ».

Les deux jeux vidéo CD Projekt Red sont disponibles pour PlayStation 4, PlayStation 5Xbox One et Xbox série X|S.