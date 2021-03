Cyberpunk 2077 – Aperçu du patch 1.2: Fini la police de téléportation surhumaine

Le grand sort ce mois-ci Patch 1.2 Pour Cyberpunk 2077 et spectacles à l’avance Projet CD RED des trucs intéressants que je Mettre à jour Soyez améliorés. Les développeurs présentent les derniers ajustements dans une entrée de blog et prouvent beaucoup de choses dans le processus humour.

Cyberpunk 2077: c’est ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le patch 1.2

L’équipe à l’origine de « Cyberpunk 2077 » a publié des vidéos d’un programme d’information dans le jeu qui exposait de manière auto-dépréciée les griefs actuels du jeu et nous indiquait lesquels Ajustements Avec Patch 1.2 être fait.

La police n’est plus aussi élitiste

C’est ainsi que le police dans le futur plus avec vitesse surhumaine apparaissent sur place et littéralement apparaissant de nulle part derrière ton dos. Non seulement cela est illogique, mais cela perturbe également le flux de nombreux joueurs. Avec le patch 1.2, les services d’urgence devraient avoir besoin d’un certain temps pour vous poursuivre après une infraction pénale.

Le bégaiement de la fréquence d’images lors de la conduite est corrigé

« Cyberpunk 2077 » souffre depuis sa sortie Chutes de fréquence d’images à différents coins du jeu. Les développeurs ont maintenant pu lisser quelque peu l’aspect technique, mais surtout avec le Conduire les joueurs notés continuent d’être forts Bégaiement.

Le problème est maintenant résolu et l’expérience de conduite devrait être beaucoup plus fluide. De plus, avec la mise à jour à venir, le Contrôle de la sensibilité ajuster.

Vous êtes coincé dans votre voiture? Nouvelle fonction rock & roll pour se balancer librement

Parfois, il peut arriver que votre voiture reste coincée quelque part et que vous ne puissiez plus déplacer le véhicule. CD Projekt RED crée avec le soi-disant Fonction rock and roll Remède. C’est censé faire tourner la voiture sur place aussi Rock d’avant en arrière pour que les roues adhèrent à nouveau.

Quand le patch 1.2 sera-t-il publié?

Il n’y a pas encore de date de sortie exacte, mais il y a toujours en mars il devrait être prêt et le patch 1.2 sera déployé pour tous les joueurs « Cyberpunk 2077 ». En fait, la mise à jour devrait être publiée en février, mais à cause d’un Cyber ​​attaque la sortie a dû être reportée au studio de développement.

Beaucoup plus planifié: mises à jour d’amélioration, DLC et mises à niveau de nouvelle génération

CD Projekt RED continue de travailler dur dans les coulisses sur une expérience de jeu améliorée pour «Cyberpunk 2077». D’autres apparaîtront au cours des prochains mois Mises à jour tel que DLC gratuits. Le studio fait également un don aux propriétaires d’une version Xbox One ou PS4 Mise à jour gratuite pour les consoles de nouvelle génération Série Xbox S / X et PS5. Plus d’informations à ce sujet suivront à l’avenir.