Cyberpunk 2077 a un nouveau bug Takemura révolutionnaire, CDPR travaillant sur un correctif

Cyberpunk 2077 a été mis à jour vendredi dernier, mais honnêtement, il commence à sembler que le patch 1.10 a fait plus de mal que de bien. D’innombrables rapports sur un tout nouveau bogue révolutionnaire ont inondé Internet au cours du week-end, et il n’y a actuellement aucun moyen garanti de le contourner.

Au cours de la quête principale de l’histoire «Down on the Street», vous recevez un appel de Takemura. Mais avec ce bug, le Japonais sévère ne dit rien. Son portrait se trouve juste en haut de votre écran en silence. Et comme le jeu pense que vous êtes dans une conversation, vous ne pouvez pas interagir avec le reste de la version, ce qui brise efficacement toute l’expérience. C’est le genre de bogue qui fait fi de la croyance, d’autant plus qu’il a été introduit via une mise à jour censée réparer une longue liste de problèmes.

Le développeur CD Projekt Red dit qu’il travaille actuellement sur une solution et traitera un nouveau correctif « dès que possible ». En attendant, si ce problème vous empêche de progresser, le studio suggère les étapes suivantes:

Chargez une sauvegarde de jeu avant que Takemura et V ne quittent le bureau de Wakako. Terminez immédiatement la conversation avec Takemura devant le bureau. Juste après la fin de la conversation et lorsque la quête a été mise à jour, sautez 23h. Voyez si l’holocall se déclenche et le dialogue avec Takemura commence.

Juste un autre jour à Night City, hein?