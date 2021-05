«Cyberpunk 2077» a maintenant un nouveau PDG

Avec ses controverses initiales de plus en plus éloignées, «Cyberpunk 2077» a un nouveau directeur de développement, qui sera en charge de superviser ses futures mises à jour et extensions, déjà planifiées par l’équipe de CD Projekt Red.

Gabriel Amatangelo, qui était auparavant directeur créatif de «Cyberpunk 2077», a maintenant pris la direction du jeu après qu’Adam Badowski a quitté le poste qu’il occupait depuis le lancement du jeu à la fin de 2020. Cependant, Badowski fera toujours partie de. CD Projekt Red, remplissant «d’autres rôles de leadership».

La nouvelle de ces changements dans « Cyberpunk 2077 » est venue de GamesIndustry.biz dans un rapport publié cette semaine. Amatangelo a rejoint les rangs de CD Projekt Red en janvier 2020 et a occupé le poste de directeur créatif du jeu, avec une expérience antérieure du contenu DLC pour Dragon Age: Inquisition et du développement de contenu pour Star Wars: The Old Republic.

Cela n’a pas été le seul changement radical dans l’équipe du jeu CD Projekt Red, puisque Mateusz Tomaszkiewicz, ancien directeur des missions dans « Cyberpunk 2077 », a annoncé sa retraite définitive de la maison des développeurs via ses réseaux sociaux, sans donner d’explications sauf que « il était temps de changer ».

Gros plan de carrière – après douze ans de travail au CDPR, j’ai pris la décision de quitter l’entreprise et de chercher ailleurs pour de nouvelles aventures. Cette décision n’est pas venue à la légère, mais j’ai l’impression qu’il est temps de changer. (1/4) – Mateusz Tomaszkiewicz ️ (@MTomaszkiewicz)

28 mai 2021





L’arrivée d’Amatangelo devrait être le déclencheur du lancement de nouveau contenu dans le jeu, qui a présenté ces derniers mois de multiples mises à jour visant à améliorer ses performances, tant pour les utilisateurs de PC que pour les consoles de nouvelle et ancienne génération.

La récente publication du correctif Hotfix 1.22 prévoit que « Cyberpunk 2077 » a reçu de multiples améliorations et mises à jour avant l’arrivée du DLC gratuit que ses développeurs ont promis aux joueurs, un processus qui s’est avéré extrêmement lent. Pour l’instant, le jeu n’est pas encore disponible sur le PlayStation Store.