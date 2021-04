Cyberpunk 2077 a maintenant passé plus de quatre mois à manquer du PS Store

La grande mise à jour de mars de Cyberpunk 2077 était censée être celle qui corrigeait les principaux problèmes de performances du titre, mais même si elle plante sans aucun doute moins et fonctionne mieux – même sur une PlayStation 4 Pro – elle est toujours loin de la norme attendue d’un titre AAA majeur. Et par conséquent, il reste toujours indisponible sur le PlayStation Store – plus de quatre mois depuis que Sony a pris la décision sans précédent de le supprimer.

Le développeur polonais CD Projekt RED a récemment déclaré que le RPG de science-fiction était «plus proche» du retour à la vitrine, mais n’a toujours pas fixé de date exacte à laquelle il s’attend à ce qu’il soit disponible. «La décision finale, vous devez comprendre, appartient à Sony», a déclaré le patron Michał Nowakowski dans le cadre d’un appel aux investisseurs. «Nous pensons que nous sommes plus proches que plus loin, mais bien sûr, le dernier appel est à eux, alors attendons de voir.»

Les copies physiques du titre ont récemment atteint la 10e position sur les graphiques des ventes britanniques, ce qui suggère qu’il existe toujours un intérêt commercial pour le jeu – malgré son lancement désastreux. Le développeur a déclaré qu’il prévoyait de vendre le titre pour les années à venir, avec une version PS5 prévue pour un certain point cette année. Cependant, comme nous l’avons noté dans une fonctionnalité récente, la version se trouve actuellement en train de répondre à de nombreuses questions sans réponse, et CDPR a encore une montagne à gravir pour la ressusciter.