Cyberpunk 2077 a commencé comme un jeu à la troisième personne : une vidéo de gameplay le prouve

Cyberpunk 2077 Jouer dans une perspective à la troisième personne est ce que certains ont souhaité. Au final, avec le protagoniste * dans V, nous nous sommes retrouvés avec la vue à la première personne, ce qui ne rend notre personnage visible que dans le miroir et les scènes de sexe rares.

Comment fuite de matériel de gameplay d’une version alpha montre maintenant, les développements du jeu de rôle ont en fait commencé à la troisième personne, ce qui confirme clairement les déclarations antérieures de CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 a été développé comme un jeu à la troisième personne

Depuis, certains hackers en ont un gigantesque campagne de vol de données commencé chez CD Projekt, de plus petits détails et des fuites continuent à apparaître, qui proviennent évidemment des archives du développeur polonais. Apparemment il y en a parmi eux Scènes du début du développement de « Cyberpunk 2077 », qui a maintenant été partagé plusieurs fois dans divers forums (dont 4chan et Reddit).

Bien que les fuites incluent de nombreux clips qui montrent des bugs, des problèmes et des scènes de jeu brutes du point de vue à la première personne, elles contiennent également des extraits qui montrent clairement un vue à la 3ème personne inclure. Bien que le matériel ait probablement été supprimé sur de nombreuses plateformes par CD Projekt, vous pouvez toujours regarder la vidéo ici :

Dans l’évidence enregistrements très anciensqui peut provenir d’un Construire à partir de 2013 à l’origine, il y a quelques autres choses qui diffèrent en plus de l’apparence générale et de la perspective :

Plus d’interactivité : Il semble que vous puissiez interagir différemment avec les PNJ dans le premier prototype. Par exemple, dans la vidéo, vous pouvez voir V a voisins un déjà enregistré Cigarette pour lui soutirer des informations. Alors il a même la chance agréable ou froid vers son témoignage réagir.

Voitures volantes: Nous pouvons également voir les voitures volantes prévues avec une vue depuis la fenêtre de Vs. Ils n’en ont pas plus que ça Fonction de course au mur Arrivé au match final.

Visite de l’appartement : Apparemment, nous avons pu accueillir des invités dans l’Alpha. Après tout, Vs Bude était beaucoup plus gros à l’époque. Un certain Sarah peut être vu dans les premiers éléments de gameplay avec lesquels nous pouvons également interagir.

Après prédécesseur The Witcher 3: chasse sauvage était également joué à la troisième personne, il était en fait évident que « Cyberpunk 2077 » suivrait cette procédure. En fin de compte, cependant, le désir d’une bouffée d’air frais était apparemment trop grand, de sorte que non seulement un genre mais aussi un changement littéral de perspective ont été opérés. Heureusement, cependant, il existe des mods qui permettent une vue à la 3ème personne dans « Cyberpunk 2077 » rétrospectivement :