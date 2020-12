Cyberpunk 2077 a cassé les recommandations Steam de la pire façon possible pour la vente de vapeur d’hiver

Si vous avez ramassé Cyberpunk 2077 dans sa durée de vie certes courte, Vapeur‘s Winter Sale pourrait ajouter quelques … titres intéressants à ce qu’ils vous offrent généralement.

Les joueurs à l’échelle internationale remarquent que Steam propose des titres sexuellement explicites parce que Cyberpunk 2077 a un «contenu sexuel» comme balise. Il n’est pas tout à fait clair si oui ou non Cyberpunk 2077 plonge finalement profondément dans les scènes sexuellement explicites, car il se bloque constamment, mais nous savons que le protagoniste masculin a des organes génitaux personnalisables.

Les rumeurs de pouvoir coucher avec différents personnages abondent, et nous espérons pouvoir les vérifier dans les cinq prochaines années.

Pourtant, ce « contenu sexuel » a offert un peu de mal aux serveurs Steam, et les gens ne savent toujours pas pourquoi certains titres tels que Futa Fix X Dine et Dash et Fête Koikatsu sont vivement recommandés par Steam car nous avons joué un titre en monde ouvert.

Fix Futa, dont nous allons abréger le titre afin de ne pas avoir une conversation gênante avec les pouvoirs en place, est un «jeu de simulation» avec franchement juste des scènes brutes et vulgaires constantes. Koikatsu Fête est un peu plus docile: vous pouvez créer votre propre e-girl effrayante (avec loli disponible) et ensuite… faire des choses avec elle.

Je jure de baiser Dieu Steam, je sais que c’est sympa et tout d’avoir du hentai et de la merde, mais ffs puis-je vérifier certaines balises pour que ma page d’accueil ne soit pas remplie de jeux hentai d’ordures? comme en fait? J’essaye de trouver de nouveaux jeux mais tout ce que je vois, c’est Futa Fix Dick Dine and Dash! – Lambo (@LightningLamboi) 21 décembre 2020

L’inquiétude a commencé à surgir lorsque Steam a publié sa vente d’hiver aujourd’hui à 13h00 HNE, avec des recommandations époustouflantes apparemment incapables de discerner une différence entre le charbon brut et une scène de sexe occasionnelle. Si vous avez été inondé de ces publicités en parcourant la vente Steam en famille, vous n’êtes pas seul.

les soldes d’hiver de vapeur sont là🙏 j’ai hâte de jouer à la futa fix dick dine and dash pic.twitter.com/zqoJqTxxxu – artère (@Arteris_) 22 décembre 2020

Vos proches ne vous regarderont plus jamais de la même manière.

chère @Vapeur Pourquoi dois-je entrer mon anniversaire pour voir une bande-annonce de jeu, mais votre annonce pour « Nouveau et tendance » sur la page du magasin contient des captures d’écran hentai hardcore? Mon enfant de 14 ans a aussi un compte. Verra-t-il également des captures d’écran de «Futa Fix Dick Dine and Dash»? – Monsieur Less Furious (@furious_rcl) 22 décembre 2020

Pour les joueurs les plus exigeants, ces titres n’existent bien sûr pas sur la plate-forme, ni rien d’autre qui pourrait vous mettre mal à l’aise.

Mais la réalité ultime ici est que la raison pour laquelle le charbon vulgaire apparaît partout sur Steam en ce moment est plus que probablement indicative de Cyberpunk 2077Les balises qui semblent orienter le jeu un peu plus vers le vulgaire que vers la famille. Ce qui rend d’autant plus intéressant qu’Amazon a facilement encouragé les parents à le récupérer pour leurs enfants.

Les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits de voir les résultats se répéter dans la fenêtre de leur navigateur de plate-forme Steam peuvent modifier leurs préférences afin qu’ils ne soient pas systématiquement confrontés aux titres, mais cela affectera la façon dont vous pouvez utiliser le reste du magasin.

Si vous souhaitez résoudre ce problème avec les préférences jusqu’à ce que Valve trouve un meilleur processus de discernement, vous voudrez cliquer sur votre nom d’utilisateur en haut à gauche du navigateur Steam pour activer un menu déroulant, puis sélectionnez « Détails du compte ».

De là, allez dans « Préférences » et assurez-vous que les deux radiales du bas sont décochées dans la section « Contenu pour adultes ». Sinon, il vous en reste intéressant recommandations pour le moment. Merci, Cyberpunk.