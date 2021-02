CW renouvelle la série DC. L’Arrowerse est toujours debout, coupable

Le flash, les légendes de demain ou Batwoman continueront d’être diffusés. C’est vrai, coupable, CW renouvelle la série DC jusqu’en 2022.

Comme le veut la tradition, la société américaine qui réalise des séries télévisées comme Riverdale ou Charmed a présenté les renouvellements de ses séries en diffusion actuelle. Parmi les nombreux, le fait que CW renouvelle la série DC qui suivent leur cours.

Plus précisément, nous parlons de 3 séries de l’éditeur de bandes dessinées: Batwoman, The Flash et Legends of Tomorrow. Batwoman mènera à sa troisième saison, bien qu’il soit présumé qu’elle atteindra une quatrième en renouvelant le contrat jusqu’en 2022. Le Flash a une durée plus longue, atteignant maintenant sa septième saison (prévoyez-vous d’atteindre le nombre d’épisodes qu’Arrow avait ?).

Enfin, Legends of Tomorrow avait des rumeurs là-bas selon lesquelles il allait être annulé, mais la montée en flèche du public de sa dernière saison semble l’avoir sauvé. Sans plus tarder, cette série atteindra désormais la sixième saison, étant également l’une des séries les plus longues de la société.

En parlant de CW et de sa série DC, en 2021, ils présentent Superman & Lois, qui débutera à la fin du mois de février. Sa continuité dépendra du succès qu’elle récoltera. Pendant ce temps, Black Lightning et Supergirl clôturent leur série cette année avec les saisons 4 et 6, respectivement.

Bien sûr, Superman & Lois feront partie de l’Arrowverse susmentionné. Bien que certaines séries n’en fassent pas partie, la chose habituelle est que toutes les séries de super-héros CW appartiennent à cet univers.

Arrowverse a déjà 11 séries à son actif (9 régulières et 2 web animation) en plus de plusieurs événements où elles se rejoignent toutes comme cela se passe dans la bande dessinée.