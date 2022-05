CW Head confirme le redémarrage de Babylon 5 toujours en développement actif

C’était l’un des projets les plus attendus pour cette saison pilote, mais plus tôt cette année, le Babylone 5 le redémarrage a été repoussé à la saison pilote 2022-2023. Et puis on n’en a plus entendu parler. Maintenant, un rapport de Deadline cite le PDG et président de CW, Mark Pedowitz, qui confirme que le redémarrage est toujours en développement actif.

Pedowitz a expliqué lors de l’appel de presse préalable du réseau : « Il est en plein développement actif, j’ai personnellement parlé avec Straczynski lorsque nous avons récupéré le pilote. je suis un grand fan de Babylone 5, à titre personnel, j’ai vu tous les épisodes de la série. Je connais Joe depuis très longtemps. J’adorerais ramener cette histoire sous une forme ou une autre, je pense que c’est parfait pour la CW.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le « développement actif » n’est cependant pas la même chose que la production active. Bien que Straczynski ait écrit ce que Pedowitz a appelé un « scénario sacrément bon » selon l’écrivain, la production de ce scénario ne se poursuivra pas tant que la CW ne l’aura pas allumé.

Straczynski a expliqué la situation dans un article de Patreon en février. » Appeler le [reboot] pilote « un sacré bon script », il a dit qu’il prenait la mesure très inhabituelle de faire avancer le projet et le script pilote l’année prochaine, en gardant B5 en développement actif pendant que la poussière se dépose sur le [prospective] vente de la CW », a-t-il écrit. « Voici l’essentiel : hier, Babylone 5 était en développement actif à la CW et Warner Bros. pour l’automne 2022. Aujourd’hui, Babylone 5 est en développement actif à la CW et Warner Bros. pour l’automne 2023. C’est la seule différence.





J. Michael Straczynski écrit et produit le redémarrage





Télévision domestique Warner Bros.

Qui mieux que le créateur original de Babylone 5 écrire le script du pilote de redémarrage ? J. Michael Straczynski a une longue et fructueuse carrière d’écrivain à Hollywood, ayant écrit et créé des émissions et des films depuis les années 80.

Beaucoup considèrent Babylone 5 être son meilleur travail, cependant, et le spectacle, ainsi que ses retombées Croisade a un culte. Avec des effets spéciaux qui étaient, à l’époque, à la pointe de la technologie, Babylone 5 était un régal visuel. Et le travail de personnage et la narration magistrale de Straczynski ont fait de la chaussure un succès.

La nouvelle version de Babylone 5 a été décrit comme un « redémarrage à partir de zéro » de la série originale. La nouvelle version suivrait John Sheridan, un officier de la Earthforce au passé mystérieux, qui est affecté à Babylon 5, une station spatiale de cinq miles de long dans l’espace neutre.





L’écrivain communique activement avec les fans et répond à leurs questions sur le processus de production d’un spectacle. Dans un tweet récent, Straczynski a expliqué pourquoi sa perception de l’endroit où Babylone 5 le redémarrage l’a laissé à l’aise avec le projet toujours à CW.

Bien qu’il apprécie l’amour des fans pour son travail, dans sa FAQ sur lui-même, Straczynski a demandé aux fans de ne pas lui envoyer d’idées non sollicitées sur la nouvelle émission, qu’il s’agisse d’idées de casting ou d’idées d’intrigue ou de personnage. Ou pour n’importe lequel de ses projets. Il considère que c’est sa règle numéro un pour passer du temps avec les fans. Il y a eu des cas dans le passé où de telles idées non sollicitées ont causé des problèmes pour la production de certains épisodes de l’original Babylone 5 séries.





La bande-annonce de Peter Five Eight présente Kevin Spacey en tant que harceleur meurtrier

Lire la suite