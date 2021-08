CVNinja : créez vos CV en un clin d’oeil

Parties intégrantes de notre vie active, les curriculum vitae et lettres de motivation sont automatiquement demandés lorsque vous souhaitez postuler à un emploi. Ceux-ci sont un moyen de séduire les recruteurs afin d’intégrer l’entreprise de vos rêves. Toutefois, il n’est pas toujours aisé de se mettre en valeur sur le papier, c’est pourquoi CVNinja vous accompagne tout au long de ce procédé afin de créer le CV et la lettre de motivation parfaite.

Le CV : un essentiel à l’embauche

Un curriculum vitae, plus communément appelé CV, recense toutes les informations concernant un candidat. Parmi les plus essentielles, nous retrouvons notamment :

Identité : il s’agit d’un encadré vous présentant en stipulant votre nom, prénom, date de naissance, détention ou non du permis de conduire, adresse postale et mail, etc.

Compétences particulières : mettre en avant les qualités et qualifications qui vous distinguent des autres candidats.

Formation : développer votre cursus scolaire et vos projets accomplis ainsi que les années menées à l’étranger.

Expérience professionnelle : lister vos précédents emplois ou expériences de bénévolat.

Centres d’intérêt : citer vos passions permettra au recruteur de plus facilement cerner votre personnalité.

Ce dernier permettra de détailler votre profil auprès d’un employeur qui décidera ou non de vous rencontrer, en fonction de votre CV. En effet, le CV est la première approche que vous aurez avec votre potentiel futur entreprise, il est alors indispensable que celui-ci vous mette en valeur. Ainsi, chaque curriculum vitae est différent et unique et doit être préparé avec un souci du détail incomparable.

Créer rapidement son curriculum vitae avec CVNinja

Lorsque l’on souhaite postuler pour un emploi, il convient de correctement se préparer et rédiger son CV et sa lettre de motivation. Toutefois, ceux-ci peuvent demander du temps ainsi que des capacités digitales que nous ne possédons pas tous. Ainsi, CVNinja vous apprend comment faire son CV en ligne, afin que vous puissiez interpeller et intéresser les plus grandes entreprises.

En seulement quelques clics, CVNinja te propose de créer ton curriculum vitae du début à la fin. La démarche se découpe en quelques étapes simples. Tout d’abord, vous n’aurez qu’à choisir un modèle qui vous plaît. Le site vous offre l’accès à une multitude de CV types, parfois disponibles en différentes couleurs, afin que vous puissiez choisir celui qui vous ressemble le plus. Par la suite, vous serez face à différents encadrés distincts dans lesquels vous pourrez renseigner les informations vous concernant. Au fur et à mesure, le CV se met à jour avec vos données personnelles. Notez par ailleurs qu’il vous est tout à fait possible de changer de modèle en cours de création, sans perdre les éléments déjà enregistrés. Une fois votre curriculum vitae terminé, vous n’avez plus qu’à le télécharger afin de l’envoyer aux entreprises de votre choix.

CVNinja vous propose alors de créer votre CV en quelques minutes, en ayant à vous concentrer que sur le contenu, le site prend en charge toute votre mise en page.

CVNinja : un site de référence pour vos CV et lettre de motivation

Créer sa lettre de motivation et son CV peut être une tâche complexe, notamment lorsque l’on n’en a jamais fait auparavant. CVNinja vous guide dans chacune des étapes en vous proposant plusieurs avantages :

L’accès à des modèles personnalisables approuvés par des recruteurs pour un CV clair et percutant

Un générateur de textes avec des phrases pré-construites pour oublier le syndrome de la page blanche

Un correcteur automatique qui empêchera les fautes éliminatoires

Tout au long de votre création, vous pourrez également bénéficier de conseils de professionnels afin d’éviter les potentielles erreurs. CVNinja vous propose par ailleurs une rubrique visant à vous conseiller et vous guider dans la conception d’un CV réussi. En effet, le site spécialisé met la lumière sur l’envers du décor en vous dévoilant les attentes d’un recruteur. Vous apprendrez alors à soigner votre accroche et vous mettre en valeur afin de retenir l’attention d’une entreprise en seulement quelques minutes.

Les CV et lettres de motivation sont le premier contact que vous aurez avec une entreprise, ceux-ci doivent vous représenter et vous mettre en valeur afin d’intéresser un recruteur. CVNinja vous guide et vous conseille dans la création de ces derniers afin que vous puissiez décrocher le travail de vos rêves.