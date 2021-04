Cutesy Robot Strategy Sim The Colonists construit une maison sur PS4 le 4 mai

Il n’y a pas longtemps, The Colonists a été annoncé sur PlayStation 4. Le jeu de stratégie de construction de villes, mettant en vedette une ligne de robots auto-clonants, a été dévoilé pour la première fois le mois dernier, et nous avons maintenant une date de sortie pour le port console. Vous installerez une planète paisible sur PS4 à partir du 4 mai 2021.

Le jeu principal vous permettra de construire des structures et des routes, d’élever du bétail et de fabriquer toutes sortes de choses utiles à partir de ressources naturelles. Vous construirez lentement une ville-robot idyllique et vous engagerez également dans des opérations militaires contre des colons rivaux. Un mode Sandbox vous permet également de jouer librement, et il y a des défis de style speed-run à relever si vous le souhaitez. En ce qui concerne le port de la console, un communiqué de presse nous dit que les contrôles ont été retravaillés, tout comme l’interface utilisateur, donc j’espère que cela se traduira par une expérience décente sur un contrôleur.

On dirait que ça pourrait être une petite aventure assez prometteuse, et c’est dans moins d’un mois. Jouerez-vous The Colonists? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.