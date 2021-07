Cutesy Mouse Quill est de retour dans la suite PSVR Moss: Book II

Polyarc développe une suite au titre PlayStation VR Moss, en collant le livre II à la fin du titre. Le jeu est conçu pour le casque PSVR actuel, et non pour l’appareil de nouvelle génération sur lequel Sony travaille actuellement.

La description YouTube se lit comme suit : « Dans Moss : Livre II, l’histoire reprend là où les choses s’étaient arrêtées après le sauvetage réussi de l’oncle de Quill, Argus. Votre aventure se poursuit avec la révélation qu’un tyran ailé à la tête des forces arcanes s’est concentré sur Quill et est maintenant à sa recherche dans le château maléfique où son oncle a été retenu captif. Bordé de terrains dangereux, d’énigmes difficiles et d’ennemis tordus de feu et d’acier, le voyage de Quill sera éprouvant, rempli de triomphe et de chagrin, mais nouveau des alliés, de vieux amis et la nature même du château lui-même peuvent l’aider alors qu’elle s’efforce de sauver le monde d’une grande démolition. »

Dans un communiqué de presse, l’ingénieur logiciel principal et directeur de la conception, Josh Stiksma, a déclaré: « Nous avons été époustouflés par l’accueil des fans à l’histoire de Moss. Les joueurs ont construit un lien extraordinaire avec Quill. D’innombrables e-mails, tweets, flux et publications de fan art ont été créés. nous avons l’impression d’avoir créé quelque chose de spécial. Depuis, nous avons mis tout notre cœur pour faire en sorte que le livre II soit une digne continuation du voyage de Quill, et espérons que les fans du monde entier sont prêts à rejoindre Quill dans le prochain chapitre de son histoire. «

Avez-vous espéré une suite ? Bienvenue à Quill dans les commentaires ci-dessous.