Curtis Blaydes: Lewis est prévisible, il n’a qu’un seul coup de poing, comme Ngannou

Dimanche soir, Curtis Blades disputera un combat principal de l’UFC pour la troisième fois cette année. Contre Derrick Lewis, le lutteur se considère comme le favori. Principalement parce que la «bête noire» est trop calculable, estime Blaydes.

«J’espère gagner. J’espère que je peux prendre les démontages, poser quelques coudes durs. Ce sera difficile, mais j’espère gagner », a déclaré l’Américain à Combate dans une interview.

Blaydes se considère comme un meilleur combattant de MMA et un joueur polyvalent qui peut gagner le combat de plusieurs manières. Lors de ses derniers combats, le joueur de 29 ans a montré qu’il pouvait aussi convaincre debout et a envoyé l’ancien champion Junior dos Santos sur les planches. Le lutteur veut montrer sa polyvalence face à Lewis, qui, comme Blaydes, compte trois victoires derrière lui.

« Il attaque avec tout ce qu’il a », a poursuivi Blaydes. «Il frappe des bombes. Mais il n’a que ses droits et le genou volant, rien d’autre. Je fais le jeu de jambes, la lutte, la frappe. J’ai de nombreux chemins vers le succès, il n’en a qu’un. Je sais qu’il est prévisible. Il n’a qu’un seul coup de poing, presque comme Ngannou, mais sans sa portée. «

Une comparaison passionnante, après tout, Francis Ngannou est responsable des deux défaites de Blaydes. Samedi, il a pu être montré si cela était uniquement dû à la portée. L’Américain a aussi quelque chose à prouver.

Après sa dernière victoire sur Alexander Volkov, Blaydes a dû prendre beaucoup de critiques après n’avoir pris aucun risque contre le Russe et ne comptant que sur son contrôle de la lutte. Blaydes sait qu’il ne se liera pas d’amitié avec lui, mais tant que la tactique se traduira par plus de victoires pour lui et qu’il pourra se rapprocher du combat pour le titre, cela devrait continuer comme ça.

« Si vous essayez ça, si vous cherchez toujours l’arrivée, vous pouvez vous attendre à faire des erreurs », a déclaré Blaydes. «C’est pourquoi vous perdez. Tant que je continuerai de gagner, je ne perdrai pas ma position, même si les combats sont ennuyeux. «

