Cursed saison 2 : Une révélation qui changera tout à propos de la série Netflix

Le dur leader viking Red Spear est un personnage qui sera “important” dans la série Netflix “Cursed” . Elle est interprétée par Bella Dayne. Nous connaissons son vrai nom grâce au personnage du livre – et c’est une grande surprise ! Attention, les spoilers arrivent.

La saison 1 de Cursed comprend plusieurs personnages de la légende arthurienne, et certains d’entre eux sont cachés à la vue de tous, comme Guenièvre, qui se déguise en Lance Rouge. Basé sur le roman du même nom de l’écrivain Thomas Wheeler et de l’artiste Frank Miller, le roman de Netflix, Cursed (Maudits), détourne l’histoire du Roi Arthur et se concentre plutôt sur la personne qui devient finalement la Dame du Lac : Nimue, jouée par Katherine Langford.

Attention, spoilers de la première saison de “Cursed”!

La série fantastique en dix parties “Cursed – The Chosen One” a captivé de nombreux téléspectateurs de Netflix depuis son lancement le 17 juillet 2020, et se trouve depuis lors en tête du top 10 de Netflix. Le dernier épisode, en particulier, est un véritable défi et donne envie d’en faire plus avec ses rebondissements : le mystérieux moine pleureur (Daniel Sharman) se révèle être Lancelot, Merlin (Gustaf Skarsgård) retrouve sa magie et déclenche un orage que même Thor n’aurait pas pu faire mieux.

Mais une révélation majeure faite par Frank Miller et Thomas Wheeler à la fin du livre est évoquée dans la série mais sans jamais être vraiment abordée – et elle est cruciale pour l’intrigue future de la série : la femme qui se fait appeler Red Spear ou Red Spear (Bella Dayne) s’appelle en fait Guenièvre.

Netflix Bella Dayne joue Red Spear alias Guenièvre.

Bien sûr, cela aborde toute l’histoire d’amour entre Arthur (Devon Terrell) et Nimue (Katherine Langford) sous un angle nouveau. Parce que Guenièvre (ou Gwenhwyfar) est dans la légende d’Arthur l’épouse du roi Arthur et l’amante de son meilleur ami Lancelot!

Aujourd’hui, le livre “Cursed – Die The chosen one” et la série Netflix qui en est inspirée ne prennent pas la légende trop au sérieux, une grande partie est interprétée très librement. Mais même si les personnages sont en partie liés les uns aux autres d’une manière différente, ils ont en partie des antécédents différents. L’histoire de la Dame du Lac, qui est liée aux fées, et celle du jeune Arthur, qui n’a pas encore conquis le trône de Grande-Bretagne, ne sont pas aussi différentes que nous le savons.

Will There Be a Season 2 of Cursed, Especially After That Cliffhanger? https://t.co/EHyaNFOyYj — E! News (@enews) July 21, 2020

En ce sens, on ne serait pas surpris qu’il y ait aussi quelque chose entre Arthur et Guenièvre dans la série. Après tout, la première rencontre entre les deux à la fin de la saison 1 n’est pas totalement exempte “d’alchimie”, d’ailleurs, ils se présentent l’un à l’autre, mais alors qu’Arthur mentionne son nom, le guerrier viking dit seulement qu’elle est la Lance Rouge.

Un triangle amoureux Nimue-Arthur-Guenièvre en Vue ?

Mais comment cela va-t-il se passer avec Nimue? Eh bien, dans la saison 1, Arthur est follement amoureux de la jeune femme, mais dans la finale de la saison, il semble qu’elle va mourir – transpercée par les flèches de la nonne fanatique Iris (Emily Coates).

Nous ne pensons pas que Nimue soit vraiment morte, mais Arthur pourrait vivre avec cette croyance tout au long de la saison 2 – et se tourner vers Guenièvre pour oublier un amour disparu. Une autre possibilité est que l’histoire d’amour entre Nimue et Arthur se poursuive pour le moment et qu’il n’y ait une séparation que plus tard, sur quoi Arthur se mettra avec Guenièvre – ou rien ne se passe entre eux.

Favorite character? YES! Give me season 2, I need more weeping monk and merlin please #Cursed pic.twitter.com/Bi45Sy12Dd — fansé (@inefablechaeng) July 19, 2020

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂