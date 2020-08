Cursed renouvelés pour la saison 2

Cursed reviendra pour la saison 2 sur Shudder. Le service de streaming centré sur l’horreur a confirmé que les docuseries à succès reviendraient pour une deuxième édition. La série explore les faits et les légendes autour de films et de franchises emblématiques dont les acteurs et les équipes ont été affligés de malheur et de tragédie. La deuxième saison est déjà en production.

La saison 1 a débuté en avril et se classe actuellement comme la deuxième série originale la plus regardée produite pour Shudder derrière le Spectacle d’horreur la relance. C’est aussi la première du documentaire la plus regardée sur le service. Shudder a déjà reçu des critiques élogieuses pour son documentaire Horror Noire: Une histoire de l’horreur noire. Films maudits est écrit, réalisé et produit par Jay Cheel (Comment construire une machine à remonter le temps) Cheel avait ceci à dire.

“Le tournage de la première saison de Cursed Films a été une expérience incroyable, je suis donc ravi d’avoir la chance d’interviewer un nouveau groupe de cinéastes et critiques de cinéma talentueux tout en explorant les histoires de cinq autres productions cinématographiques légendairement malheureuses. Cette fois-ci, nous Je partirai en dehors de l’Amérique du Nord pour quelques épisodes, qui non seulement élargiront la portée de la série, mais offriront une collection passionnante d’histoires liées à un groupe diversifié de films. “

La première saison de l’émission abordée Le présage, Esprit frappeur, L’Exorciste, Le corbeau et Twilight Zone: le film. La saison 2 examinera une nouvelle gamme de films, qui devraient être annoncés à une date ultérieure. Craig Engler, directeur général de Shudder, avait ceci à dire à ce sujet.

“La première saison de Cursed Films a captivé le public avec son exploration réfléchie mais sans faille des événements souvent tragiques entourant certaines des productions les plus notoires de l’histoire, devenant un succès instantané pour nous et suscitant des critiques élogieuses de la part des critiques et des téléspectateurs. Depuis ses débuts, le numéro un La question qui nous a été posée est la suivante: y en aura-t-il plus et dans combien de temps? Nous sommes ravis de dire que nous nous associons à nouveau à Jay pour une deuxième saison de Cursed Films qui sera encore plus grande et meilleure que la première. “

Dans le paysage du streaming de plus en plus encombré, Shudder a réussi en se concentrant sur un marché très spécifique; fans d’horreur. Le service organise une liste renouvelable de films de genre et d’émissions de télévision, en plus d’acquérir et de produire une liste croissante de titres exclusifs. Le service accueille également Le dernier drive-in, animé par la légende de l’horreur Joe Bob Briggs. La série a été récemment renouvelée pour une troisième saison également. Shudder coûte 5,99 $ par mois ou 56,99 $ par an.

Films maudits la saison 1 présente Linda Blair (L’Exorciste), Kane Hodder (vendredi 13 franchise), Michael Berryman (La colline a des yeux), Mitch Horowitz (Comme un homme pense), Ryan Turek (vice-président du développement chez Blumhouse Pictures), Richard Donner (Le présage) et Gary Sherman (Poltergeist III). Pour ceux qui n’ont pas d’abonnement Shudder et qui souhaitent découvrir la série, elle arrive en numérique, Blu-ray et DVD le 18 août. Films maudits La saison 1 est maintenant disponible sur l’application de streaming Shudder.

Sujets: Shudder, Streaming