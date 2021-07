« Cursed » est annulé sur Netflix après sa première saison

Dans une nouvelle qui ne surprendra personne, Netflix a décidé d’annuler une autre de ses séries. « Cursed » est une révision de la mythologie arthurienne basée sur le roman écrit par Frank Miller et Tom Wheeler, qui a fait ses débuts sur la plateforme de streaming l’année dernière et n’a depuis lors pas offert de nouvelles majeures sur son avenir dans son catalogue.

Deadline a confirmé que les acteurs de « Cursed » ont été libérés de leurs obligations contractuelles car Netflix a décidé de ne pas poursuivre l’histoire, une décision qui a sans aucun doute déçu les fans de la série, même si cela ne devrait pas surprendre. près d’un an de silence depuis sa création.

« Cursed » mettait en vedette Katherine Langford, star acclamée du drame pour adolescents « 13 Reasons Why », en tant que jeune femme dotée de puissantes capacités qui est en train de devenir la « Dame du lac », l’une des figures les plus importantes de la mythologie. du roi Arthur, car dans certaines versions du mythe, c’est elle qui lui donne l’épée légendaire d’Excalibur.

À la fin de sa saison, « Cursed » a révélé que le principal ennemi de la série, joué par Daniel Sharman, était vraiment Lancelot, qui dans les légendes classiques parle du chevalier le plus apprécié par le roi Arthur dans sa cour, donc la saison deux sera explorer davantage l’histoire de ce personnage et les motivations derrière lui.

Dans une conversation avec Comicbook.com, Daniel Sharman a noté qu’il trouvait très amusant d’avoir un secret que personne d’autre dans la production ne connaissait jusqu’au moment du tournage de la révélation, ainsi que la peur que d’autres puissent le découvrir était quelque chose qui l’a aidé .former votre caractère. « Cela alimente en quelque sorte le fait que le personnage a un contrôle incroyable et craint que cette vie intérieure ne sorte, donc c’était plutôt utile », a commenté l’acteur.

Malgré la notoriété que « Cursed » a acquise sur les réseaux sociaux l’année dernière, son nombre de montres n’a pas atteint les mêmes niveaux que d’autres séries fantastiques sur Netflix, par exemple « The Witcher » et « Shadow and Bone ». Alors que le premier a été renouvelé quelques jours avant sa première, le second n’a pris que quelques semaines après son lancement pour confirmer une continuation.