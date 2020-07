Currywurst longue (souhaitée): le Wendler gâte sa Laura

Pour son 20e anniversaire, le Wendler donne à son être cher de nombreux cadeaux. La plus grande surprise, cependant, n’est pas emballée sur la table de cadeaux, mais vient roulée jusqu’à la porte d’entrée.

Vous n’avez qu’une seule fois 20 ans. La star de télé-réalité Laura Müller l’a fait jeudi. Et ainsi l’enfant d’anniversaire pourrait s’attendre à une table entière pleine de surprises. La photo qu’elle a postée sur son compte Instagram montre: d’innombrables coffrets cadeaux de toutes tailles et couleurs, une montgolfière “Happy Birthday” et une carte de voeux.

Dans le commentaire de la photo, Laura Müller est très heureuse des cadeaux de son mari, le chanteur Michael Wendler: “Cher mari, je vous remercie pour toutes les merveilleuses surprises que vous m’avez données aujourd’hui! Vous êtes une personne si merveilleuse et MON plus grand et le cadeau le plus précieux qui soit! Être ta femme me rend fier et parfait! Je t’aime tellement incroyablement … tu es mon monde “.

Mais ce n’est pas tout. Une autre surprise attendait dans l’allée de la maison en Floride: “Un petit cadeau d’anniversaire pour Laura. Je lui ai acheté le Currywurst Truck [Cape Coral] commandé. Et chez nous, “Michael Wendler montre aux followers sur son compte Instagram la scène de Laura Müller debout devant le camion, incrédule.

Fin romantique dans le bain à remous

“Je voulais à nouveau manger une currywurst depuis si longtemps et nous ne sommes jamais arrivés à Gustav et puis soudainement le camion est avec nous. Chérie, grande surprise”, a republié Laura Müller et commenté son message sur sa page.

“PS On va manger très chic après, s’il te plaît, emporte mon histoire avec toi”, avait déjà annoncé Laura Müller dans son premier post. Et en effet, une autre histoire montre que le couple amoureux a dîné avec la fille de Wendler, Adeline Norberg, 18 ans, à Bonita Springs, en Floride.

Et l’influenceuse ne retient pas le couronnement de cet anniversaire très spécial à ses followers. «Que mon anniversaire se termine de façon romantique», écrit-elle dans son histoire pour un clip vidéo du jacuzzi …

Laura Müller et Michael Norberg sont des mariages civils depuis juin 2020. Elle a pris son nom et est depuis lors la bourgeoise Laura Norberg. La fille Adeline est issue du premier mariage de Wendler (2009-2020) avec Claudia Norberg.