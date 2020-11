Curren € y & Harry Fraud maintiennent la musique à venir avec « Bonus Footage »

Curren € y et Harry Fraud sont occupés. C’est la saison des dons, et les dons musicaux sont abondants pour Thanksgiving. Le duo nous a bénis avec L’OutRunneren été, puis en automne, nous avons été doués La coupe du réalisateur. La musique n’arrête pas de venir, et maintenant nous avons également un projet Curren € y pour l’hiver. Curren € y et Harry Fraud sont tombés Images bonus, un EP de cinq titres qui présente de nouveaux morceaux et des anciens mis à jour.

Les fans obtiennent une nouvelle chanson intitulée «Everyday», de nouvelles versions de «Seven Seas», «1 Luv» et «Riviera Beach», les deux derniers morceaux comportant de nouvelles apparitions. « Light Switch » avec Gunplay est également inclus sur l’EP. À ce rythme, il semble que nous recevrons beaucoup de nouveaux Spitta pendant un certain temps. Profitons. Courant Images bonus maintenant et dites-nous ce que vous pensez du projet ci-dessous.