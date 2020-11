Curren € y fait appel à Boldy James pour une mise à jour de « Riviera Beach » Ft. Conway

Il n’y a pas de rappeur aussi prolifique que Curren € y. Chaque année, il publie de nombreux projets de qualité et 2020 n’a pas été différent. Surtout avec une pandémie qui a laissé de nombreuses personnes coincées à l’intérieur, Spitta a diffusé de la nouvelle musique régulièrement tout au long de l’année. Cette année a vu un afflux de collaborations avec Harry Fraud avec qui il a une chimie incroyable sur la cire. Ils ont déposé Les OutRunners puis Coupe du réalisateur et maintenant, ils ont donné aux fans un peu plus de musique avec Images bonus.

Avec seulement cinq chansons au total, Curren € y livre un grand nombre de collaborations sur le projet, y compris une version étendue de «Riviera Beach». Avec la production décontractée de Harry Fraud qui les soutient, Curren € y amène Boldy James au bercail pour un couplet supplémentaire en plus de l’offre de Conway. C’est certainement une affaire de Griselda.

Paroles de citations

La dernière défaite a pris un coup, n’a pas hué ou fait la moue

Type de n *** a je ne chasse pas de la merde, je préfère le tirer

Courait la base, vendant toujours de la drogue sur le terrain du cerceau

Ils m’appellent Bo Jack car ils savent que je suis une légende dans 2 sports