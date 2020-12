Curling la boucle avec votre mobile, ou comment OPPO a conçu ce design de pliage spectaculaire

Il semble que ce soit encore loin, mais certains disent que si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez y arriver.

Il semble que OPPO on sait déjà quel est l’avenir de l’industrie mobile, et si Samsung a été très impliqué dans l’évolution de mobiles pliants Désormais, c’est le constructeur chinois qui a pris le plus au sérieux cet enseignement de prototypes comme un OPPO X 2021 déjà très proche d’un smartphone commercial, bien que selon OPPO sans projet de le commercialiser au moins à court terme.

Elle n’était pas la seule OPPO idée originale que nous avons vue en ce sens, puisque d’autres esquisses et brevets avaient fait leur apparition dans les moulins à rumeurs il y a longtemps, même si nous avons dû voir un autre modèle OPPO flexible devenir palpable, dans ce cas un modèle triple aussi intéressant que curieux.

Ce n’est pas un prototype, mais un un exercice de design entre OPPO et le studio de design japonais Nendo, qui nous présente un concept étroit et allongé qui promet révolutionner la façon dont nous comprenons un smartphone, mais pour l’instant et malheureusement cela semble assez loin de la réalité.

Un exercice de design par OPPO et Nendo, qui anticipe néanmoins un avenir avec de multiples formats de smartphone

Le concept a été enseigné par MsPowerUser montrant qu’OPPO et ses équipes de conception sont également capables d’être à l’avant-garde, avec un smartphone de taille minimale entièrement plié, qui peut être ouvert en triptyque jusqu’à un format très étroit et allongé Cela ressemble presque à une télécommande de télévision.

Nous voyons trois éléments fixes avec deux charnières qui cachent un panneau flexible utilisable dans différentes tailles et modalités, élargissant les options de ce type de smartphones qui également, selon le brevet OPPO, ce serait très portable et polyvalent compte tenu de sa petite taille.

La première partie de l’écran afficherait environ 40 millimètres utiles pour les fonctions de base, l’historique des appels, les notifications et les options de lecture multimédia. Le second élargirait le panneau disponible jusqu’à 80 millimètres, idéal dans votre cas pour selfies laissant le seul module photographique superposé. Le troisième se déploierait pleinement un écran compatible avec style les atouts, mais cela soulève des doutes dans un format aussi étroit et vertical.

Comme ils nous le disent, la technologie actuelle permettrait déjà de construire quelque chose comme ça, bien que les rayons de courbure actuels du panneau le rendent trop épais, donc Il sera temps de continuer d’attendre d’autres évolutions technologiques qui donnent un sens à ces types d’appareils futuristes.

Bien sûr, d’OPPO, ils s’aventurent déjà à confirmer que l’avenir sera similaire à celui-ci, qu’il y aura plusieurs formats destinés à d’innombrables utilisateurs et types d’utilisation, et que pourrait avoir un terminal de ce type disponible sur le marché vers l’année prochaine 2022, en tenant compte du rythme actuel d’évolution.

Cela peut sembler très loin donc, mais la vérité est que si nous prêtons attention à tout ce qu’ils nous disent, l’OPPO X 2021 qui a déjà été montré est même en direct et direct, depuis tous les fabricants veulent être dans ce nouveau monde de mobiles pliables et flexibles … Ce n’est peut-être pas aussi loin que vous pourriez vous attendre!

