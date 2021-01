Curious Kids: Comment le soleil fait-il de si jolies couleurs aux couchers de soleil et aux levers de soleil?

Comment le soleil fait-il de si jolies couleurs aux couchers de soleil et aux levers de soleil? – Aisling, 7 ans, Mount Gambier, Australie du Sud

(Crédit d’image: The Conversation)

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Jake Clark, Doctorant, université du sud du Queensland

Nataliea Lowson, Doctorant, université du sud du Queensland

Salut Aisling. Merci pour cette question super intéressante!

Nous adorons regarder toutes les jolies couleurs des couchers de soleil et des levers de soleil. Mais pourquoi cela se produit-il, alors que la plupart du temps le ciel est juste bleu?

Eh bien, tout est à cause de la lumière et du fait que la lumière a de la couleur. Croyez-le ou non, la lumière qui vous entoure est une combinaison de toutes les couleurs du monde.

Mais si cela est vrai, pourquoi ne voyons-nous que certaines couleurs dans le ciel à certains moments, et pas toutes?

Pour le savoir, nous devons d’abord savoir comment le jour se transforme en nuit.

En Australie, nous avons une vue magnifique sur le coucher du soleil presque tous les jours, à condition que nous ayons un bon endroit pour regarder. Le ciel s’illumine de rouges vifs et d’oranges. (Crédit d’image: Jake Clark)

La Terre danse dans l’espace

Notre planète, la Terre, se déplace dans l’espace avec sept autres planètes à proximité. Ils tournent tous en cercles sur place, mais se déplacent également dans des cercles beaucoup plus grands autour du Soleil.

Lorsque le soleil se couche en Australie, cela signifie que notre côté de la planète se détourne du soleil. Au lever du soleil, nous nous tournons vers lui.

La nuit arrive lorsque nous ne faisons plus du tout face au soleil. La journée se produit lorsque nous avons tournoyé pour faire face directement au Soleil – de sorte que ses rayons de soleil voyagent (très rapidement) directement vers nous.

Bien que vous ne puissiez pas le dire en les regardant, les faisceaux de lumière du soleil sont de différentes tailles. Les scientifiques mesurent ces tailles en utilisant quelque chose appelé «longueur d’onde».

Chaque longueur d’onde différente de la lumière a sa propre couleur unique.

La Terre est enveloppée dans son atmosphère

Nous savons donc pourquoi le ciel est clair le jour et sombre la nuit. Et nous savons que les rayons du soleil sont de différentes tailles ou «longueurs d’onde».

Mais comment deviennent-elles les couleurs magnifiques que nous voyons au coucher et au lever du soleil?

Cela se produit à cause d’une importante couche d’air enroulée autour de la Terre, appelée atmosphère.

L’atmosphère terrestre est composée de nombreux objets très minuscules appelés molécules. En fait, tout est fait de molécules, y compris vous et moi.

Mais chaque molécule est beaucoup, beaucoup plus petite qu’un grain de sable. Ils sont si petits que vous ne pouvez pas les voir sans microscope – vous ne pouvez voir que les plus grandes choses qu’ils fabriquent.

Si vous étiez astronaute à bord de la Station spatiale internationale, vous auriez traversé l’atmosphère terrestre pour y arriver. (Crédit d’image: NASA)

Comment l’atmosphère joue avec la lumière

Lorsque les faisceaux solaires atteignent la Terre, ils rencontrent les molécules de l’atmosphère terrestre. Les molécules commencent alors à jouer avec la lumière – la faisant rebondir entre elles. C’est ce qu’on appelle la «diffusion».

Plus la longueur d’onde de la lumière est longue, plus elle peut continuer à se diffuser entre les molécules de l’atmosphère terrestre avant de «se fatiguer» et de retourner dans l’espace.

La lumière bleue a une longueur d’onde plus courte que la lumière rouge ou rose. Cela signifie qu’il ne peut rebondir entre les molécules que sur une distance plus courte.

Lorsque l’Australie est directement face au soleil (pendant la journée), il y a moins d’atmosphère pour la lumière. La lumière bleue peut facilement sortir de l’autre côté – nous donnant un ciel bleu.

Bien que le ciel et l’océan soient tous deux bleus, les raisons pour lesquelles ils sont bleus sont différentes. (Crédit d’image: Jake Clark)

Les couleurs du lever et du coucher du soleil

Nous savons déjà que la Terre tourne à sa place. Rappelez-vous qu’au coucher du soleil en Australie, nous nous éloignons du Soleil et ne lui faisons plus face directement.

Cela signifie que la lumière du soleil doit traverser une tranche plus épaisse de l’atmosphère pour nous atteindre. Cela se produit également au lever du soleil, lorsque l’Australie se dirige vers le soleil.

Avec cette plus grande distance d’atmosphère à parcourir, la lumière bleue se fatigue. Il ne peut plus suivre, donc il rebondit principalement dans l’espace.

Mais la lumière rouge, orange et jaune a des longueurs d’onde plus longues. Cela signifie qu’ils peuvent se disperser plus longtemps et voyager dans l’atmosphère pour nous atteindre.

Et c’est pourquoi nous avons de beaux couchers de soleil et levers de soleil lumineux.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.