Curiosity rover célèbre 3000 jours martiens sur la planète rouge

N’oubliez pas la NASA Curiosité du rover sur Mars juste parce que son plus jeune cousin est sur le point d’atterrir sur la planète rouge.

La Curiosity de la taille d’une voiture a marqué 3000 jours sur Mars, ou sols, sur la planète rouge mardi (12 janvier), à peine cinq semaines avant la NASA. Rover de persévérance est programmé pour atterrir. (Un sol est légèrement plus long qu’un jour terrestre, dure environ 24 heures et 40 minutes.)

Pour célébrer cette étape, l’équipe Curiosity a publié un magnifique panorama que le rover a capturé le 18 novembre 2020. La photo, qui se compose de 122 images cousues ensemble, montre une série intrigante de «bancs» de roche sur les pentes du mont Sharp , que Curiosity grimpe depuis septembre 2014.

« Notre équipe scientifique est ravie de découvrir comment ils se sont formés et ce qu’ils signifient pour l’environnement ancien de Gale », a déclaré Ashwin Vasavada, scientifique du projet Curiosity, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, dit dans un communiqué .

« Gale » est Gale Crater, le trou de 96 miles de large (154 kilomètres) dans le sol que Curiosity explore depuis son atterrissage le 5 août 2012. Les observations du rover ont montré que le cratère abritait un lac potentiellement habitable. et-stream dans le passé ancien, un système qui a probablement persisté pendant des millions d’années .

Le mont Sharp s’élève à environ 5,5 km dans le ciel martien depuis le centre de Gale. La curiosité se fraye un chemin à travers les contreforts du massif depuis plus de six ans maintenant, à la recherche d’indices sur la transition il y a longtemps de la planète rouge d’un monde relativement chaud et humide au désert froid qu’elle est aujourd’hui.

Perseverance devrait atterrir le 18 février à l’intérieur du cratère de Jezero, à environ 3 700 km de Gale. La persévérance est similaire à Curiosity à bien des égards, partageant son plan corporel de base et sa stratégie d’atterrissage dramatique «grue céleste». Le nouveau rover fera cependant un travail différent, à la recherche de signes d’anciens Vie sur Mars dans le Jezero de 45 km de large, qui abritait un lac et un delta de rivière dans le passé antique, et la collecte d’échantillons pour un retour futur sur Terre, entre autres tâches.

Mais Perseverance, la pièce maîtresse de la mission Mars 2020 de 2,7 milliards de dollars de la NASA, est toujours en route vers la planète rouge. Alors, prenez quelques minutes pour apprécier le travail que Curiosity continue de faire sur les pentes d’une montagne loin, loin de chez vous.

«Jusqu’à présent, 3000 sols ont été passionnants, et j’ai hâte de voir ce que nous découvrirons d’autre alors que Curiosity continue de gravir le mont Sharp», Lauren Edgar, membre de l’équipe de mission, géologue planétaire au Astrogeology Science Center de l’US Geological Survey Flagstaff, Arizona, écrit dans un article de blog mardi . « Ce soir, je lèverai un verre à Curiosity et aux équipes scientifiques et d’ingénierie qui nous ont conduits jusqu’ici! »