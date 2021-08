Curiosités de la série animée "Et qu’est-ce qui se passerait si …?"!

Et qu’est-ce qui se passerait si …? a une prémisse qui a déjà captivé les adeptes de la Univers cinématographique Marvel. Bien sûr, la série Loki repensé les bases d’un multivers qui présentera des variables qui surprendront les fans de la marque. Le nouveau spectacle de Disney+ fait écho à cette réalité avec de nouvelles histoires qui modifient complètement les faits bien connus du public de la MCU.

Le premier trailer de la série à paraître le 11 août raconte de nombreuses histoires alternatives qui captiveront le spectateur et nourriront sa curiosité pour ces variantes qui vivent un monde différent de celui que nous connaissons tous. Est-ce que tuKillmonger enregistrer Tony Stark d’être kidnappé par Les dix anneaux? Il y a un autre Capitaine Amérique? Les possibilités sont infinies. Le spectacle, un seul. On liste ici les plus grosses surprises de la bande-annonce !

+ Les curiosités de « Et si…? »







6. Le sauvetage

Tony Stark est attaqué dans le désert par l’organisation de Les dix anneaux, qui dans la version cinématographique de l’événement accomplit sa mission. Dans ce cas, Killmonger, un héritier de WakandaSauvez le célèbre milliardaire de ce sort. Donc Tony ne construit jamais le costume qui changerait sa vie pour toujours en tant que super-héros Hombre de Hierro.

5. La guerre

Les forces d’Asgard apparaissent sur Terre dirigées par Loki avec des intentions guerrières. Il semble que Lady Syf, Fendral, Hogun et Volstagg suivre la Dieu de la tromperie dans cette campagne. L’armée de terre s’avère être en infériorité numérique. Le conflit va-t-il éclater ?

4. Le super soldat

L’une des entrées les plus attendues de Et qu’est-ce qui se passerait si …? est l’épisode dans lequel Peggy Carter prenez le sérum de super soldat et devenez une héroïne de prise d’armes. Un bouclier avec le drapeau britannique et une attitude de défi sont les marques de fabrique de Capitaine Carter. Un mystère? Le personnage utilise également une épée qui pourrait être L’épée de justice de Merlin.

3. Le monstre

Dans l’aperçu, vous pouvez voir Shuma-Gorath se battre avec le Capitaine Carter. Cet être est l’un des ennemis les plus dangereux de la Docteur étrange. Clarification! Il y a des rumeurs qui désignent l’horrible créature comme l’antagoniste du prochain film du Sorcier Suprême.

2. Zombies

Les super-héros de la Univers cinématographique Marvel ils se transforment en zombies qui développent un goût inépuisable pour la chair humaine. Chaque personne mordue par ces êtres fait partie de ce groupe inquiétant de pas de morts. Réalité : Les personnages dotés de pouvoirs conservent leur intelligence, ce qui en fait des zombies doublement dangereux pour l’humanité.

1. L’observateur

Ce personnage sera le lien qui reliera les différentes histoires de Et qu’est-ce qui se passerait si …?. Son nom est Uatu et a une mission simple : observer en silence. Cet extraterrestre exerce cette activité depuis des milliers d’années, sans s’immiscer dans les conflits de l’humanité. Une théorie indique que Stan lee serieuse « un observateur » parce qu’il a été vu dans un caméo racontant des histoires dans l’espace aux côtés Uatu.

