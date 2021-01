Curieux: personnages de "Zelda: Souffle de la nature" sont des miis étendus

Avez-vous parfois eu le sentiment que les personnages de « The Legend of Zelda: Breath of the Wild » ressemblent de façon frappante aux avatars Mii de Nintendo? Ensuite, vous étiez sur place! Un moddeur a récemment découvert que de nombreux PNJ dans le jeu sont des versions améliorées de Miis communs – et elle a même pu intégrer ses propres Miis dans le jeu.

HEYimHeroic, experte mii autoproclamée et modératrice, a partagé son incroyable découverte il y a quelques jours sur Reddit et Twitter. Dans un fil de discussion, elle explique que de nombreux personnages non jouables (PNJ) dans « The Legend of Zelda: Breath of the Wild » sont basés sur des « Miis avancés », qui sont appelés « UMiis » dans les fichiers du jeu.

Les moddeurs peuvent intégrer n’importe quel Miis dans « Zelda: Breath of the Wild »

HEYimHeroic écrit également que les UMiis partagent de nombreux paramètres avec les Miis de la Wii U ou de la 3DS, mais il y a quelques différences ici et là. Par exemple, les taches de naissance et certaines coiffures Miis ne sont pas prises en charge par les UMi.

Avec l’aide des utilisateurs de la discorde « Zelda Mod », elle a même réussi à intégrer ses propres Miis dans « The Legend of Zelda: Breath of the Wild ». Ceux-ci incluent le « Smash Bros. Ultimate » -Mii par Barret de « Final Fantasy 7 », le « Wii Sports » -Mii Matt et HEYimHeroics possèdent Mii. Les personnages principaux ne peuvent cependant pas être remplacés par leurs propres Miis, car ceux-ci sont basés sur des modèles de personnages spéciaux.