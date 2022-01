Curieux : Dans GTA Online, le cartel mexicain de la drogue recrute probablement de nouveaux membres

des jeux comme GTA Online et GTA 5 sont là pour beaucoup autour de vous se sentir vraiment comme un gangster. Le monde numérique est utilisé pour laisser sortir le cochon. Certains semblent ceci fantaisie mais alors vivez-le pour de vrai vouloir. C’est exactement ce qu’un rapport utilise pour cela Cartel mexicain de la drogue pour lui-même et utilise le jeu comme outil de recrutement, environ gangster junior gagner pour lui-même.

Un cas réel montre qu’il y a aussi de vrais gangsters dans GTA Online

C’est exactement ce qu’a rapporté le magazine Forbes, lequel Reportage aux USA ont regardé de plus près, dans lequel GTA Online en fait comme un outil de recrutement de cartel a été utilisé. Là, un chauffeur du cartel a été surpris lors d’un contrôle. Alyssa Navarro a été arrêtée à la frontière par la police américaine en novembre dernier et les voilà 60 kilogrammes de méthamphétamine (mieux connue dans la scène sous le nom de Crystal Meth) dans sa voiture.

Par la suite, les enquêtes ont montré clairement comment elle est entrée dans le cartel. Elle vient donc d’avoir J’ai joué à GTA en ligne et y a été découvert par quelqu’un. À partir de là, ils ont parlé davantage avec Snapchat et se sont finalement rencontrés en personne à Phoenix, aux États-Unis.

À partir de là, tout est passé aux choses sérieuses et on a demandé à Navarro si elle était avec un du cartel des pièces électroniques passées en contrebande à travers la frontière pour jusqu’à 2 000 dollars américains. Comme il s’est ensuite avéré de la drogue était cachée dans le véhicule, ce qui a finalement conduit à son arrestation.

On ne sait pas actuellement si celui type courant de cartels de la drogue c’est tellement des gens normaux dans contacter les jeux vidéo et finalement avec ça attirer beaucoup d’argent. Il existe au moins quelques autres rapports dans lesquels jeux mobiles Feu gratuit était habitué à enfants pour localiser le comme éclaireur pourrait servir les institutions clandestines.

Des jeux comme GTA Online vous font rêver de richesses et d’une vie de gangster cool. © Rockstar Games/Take Two Interactive

Cela montre encore une fois que les jeux vidéo peuvent être très proches de la réalité. Bien sûr, le fait que « GTA Online » soit l’inspiration pour un tel cas va comme un gant. Dans le jeu lui-même, nous jouons notre propre gangster et notre objectif est de gagner le plus d’argent possible. Cette rêve de grande richesse semble tellement en irriter certains qu’ils se tournent vers Traite avec de vrais criminels laisser entrer.