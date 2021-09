Curb Your Enthusiasm révèle la date de première de la saison 11

Peu d’humoristes parviennent à faire le plein d’idées fraîches pour la télévision après 11 saisons à l’antenne. Mais pour être honnête, rares sont ceux qui parviennent à égaler l’ingéniosité et l’inventivité de Larry David dans sa célèbre série « Curb Your Enthusiasm », qui a réussi à rester au courant des dirigeants de HBO.

David a commencé avec la diffusion de ce programme en 2000, présentant un volume « semi improvisé » dans ses histoires à travers une version fictive de lui-même, affrontant toutes sortes de situations inconfortables avec ses amis et même devant des inconnus, qu’ils sont déconcertés par son vues cyniques sur n’importe quel sujet.

« Curb Your Enthusiasm » est devenu une véritable référence de « l’anti humour » à la télévision américaine, poussant à l’extrême le concept « d’un programme pour rien » que Larry David a déjà tenté d’exécuter à travers « Seinfield », dans celui qui a servi en tant que producteur et co-créateur.

Larry David a réalisé la diffusion de son émission sur HBO entre 2000 et 2011, prenant une pause créative qui conduirait à reprendre avec sa neuvième saison en 2017 pour se poursuivre avec la dixième en 2020. La saison 11 de la série a la confirmation d’acteurs réguliers. dans la production comme Susie Essman, Jeff Garlin, Cheryl Hines, Ted Danson ou Richard Lewis.

Aujourd’hui, à travers un bref teaser qui imite le style de la cassette « 2001: A Space Odyssey », HBO a enfin révélé la date de sortie de la saison 11 de « Curb Your Enthusiasm », qui aura lieu le 24 octobre. Certains détails sur l’intrigue ont été gardés secrets, même si l’on sait que la série n’abordera la situation avec la pandémie que lors de son premier épisode.

Le fait que la pandémie ne joue pas un rôle aussi important dans l’intrigue de la série ne veut pas dire qu’il n’y a aucune occasion pour Larry David de nous faire rire à ses dépens, comme il a réussi à le faire en 2020 avec les partisans de Donald Trump. , Harvey Weinstein et la culture même de l’annulation.