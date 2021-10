Curb Your Enthusiasm révèle la bande-annonce de la saison 11

Une fois de plus, Larry David a préparé un nouveau lot d’épisodes dans la version fictive de sa vie avec la saison 11 de « Curb Your Enthusiasm », l’une des séries comiques les plus acclamées sur le réseau de télévision premium de HBO, anticipant son I’m back to the publique dans deux semaines.

Larry David a préparé une saison extrêmement spéciale pleine d’invités spéciaux dont des noms tels que Tracey Ullman, Woody Harrelson, Bill Hader et Albert Brooks, ainsi que la confirmation du retour de Jon Hamm, Ted Danson, Vince Vaughn et Richard Lewis, qui sont apparus dans son épisode correspondant après son rétablissement de la chirurgie.

Larry David a commencé par la diffusion de son émission sur un ton semi improvisé dans lequel son personnage, une version fictive de lui-même, fait face à une série de vignettes dans lesquelles il se retrouve dans des positions extrêmement inconfortables en raison de son manque de tact lorsqu’il interagit avec ses amis. et le reste de la société.

La saison 11 de « Curb your Enthusiasm » semble aborder exactement ce genre d’humour et de satire sociale, avec David proclamant sur les toits qu’il déteste les individus, mais aime l’humanité, tout en présentant certains de ses amis essayant de déchiffrer leur possible. croyances spirituelles.

« Curb Your Enthusiasm » semble également avoir préparé les funérailles de Marty Funkhouser, l’un des amis de Larry dans la série qui aurait été précédemment en Chine après la mort de l’acteur Bob Einstein en 2019. La série est déjà sortie. préparé pour sa sortie télévisée, qui aura lieu le 24 octobre.