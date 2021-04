‘Curb Your Enthusiasm’ n’aura qu’un seul épisode lié à Covid

Après sa première sur HBO en 2000, «Curb Your Enthusiasm» s’est imposé comme l’une des références incontournables de la comédie noire et de la satire. En présentant une version fictive de Larry David (créateur de ‘Seinfield’), nous sommes présentés à un personnage dur et cynique qui n’hésite pas à dire la vérité sur ce qu’il pense, même si cela affecte sa coexistence avec les autres.

La onzième saison de la série est sur le point de se conclure avec son tournage et, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, cela n’aura qu’un épisode dédié à Covid-19, selon l’acteur Jeff Garlin, l’un des acteurs de soutien avec une plus grande présence dans le série avec David.

Garlin a récemment présenté une interview pour La sonnerie, où l’acteur et producteur a souligné qu’il ne restait que quelques épisodes à terminer avant de préparer son arrivée sur HBO, qui, selon lui, pourrait sortir à l’automne de cette année, offrant en avant-première que la série n’aura pas de matière fortement influencée dans le COVID-19.

«Je veux dire, à l’exception du premier épisode, nous ne faisons rien contre le COVID. Le premier épisode y répond, il y a plusieurs choses. Mais c’est un monde après COVID ». Garlin utilise South Park comme exemple, bien qu’il ait traité le sujet d’une manière bien écrite et exécutée, il n’a pas ri une fois.

Les gens ne veulent pas voir d’histoires sur COVID. Nous avons nos propres histoires COVID. Éloigne-toi de moi.

Jeff Garlin précise qu’il n’a pas été impliqué dans les décisions créatives lors du développement de la saison, qui reposent entièrement sur Larry David. Au cas où David aurait présenté plus de matériel lié à la pandémie, l’acteur dit qu’il serait probablement en désaccord avec lui.

Chaque nouvelle saison de « Curb Your Enthusiasm » a eu, directement ou non, des références à l’air du temps dans lequel il a été publié, l’exemple le plus clair étant les références aux adeptes de Donald Trump la saison dernière. De plus, il s’agit de la deuxième plus longue attente d’une nouvelle saison depuis la période comprise entre la huitième (2011) et la neuvième (2017).