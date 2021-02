CUPRA Formentor VZ5. Le plus puissant des Formentor aura 5 cylindres

Il ne sera pas nécessaire d’attendre longtemps pour CUPRA Formentor VZ5. Ce sera le 22 février – coïncidant avec le 3e anniversaire de la marque espagnole – que nous verrons le Formentor le plus puissant et le plus rapide de tous.

Pour être ainsi, le Formentor VZ5 aura un argument de poids: un moteur cinq cylindres inédit (dans la marque)! Et comme ceux-ci ne font pas le tour des «coups de pied», tout semble être le même 2.5 TFSI d’Audi, que l’on retrouve aujourd’hui dans les TT RS, RS Q3 et qui reviendra bientôt sur une nouvelle génération de RS 3.

Dans le RS à quatre anneaux, le pentacylindrique turbocompressé délivre 400 ch et 480 Nm – ce sont les chiffres que nous verrons dans le Formentor VZ5?

Si tel est le cas, ce sera un saut expressif par rapport à la CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI, aujourd’hui la plus puissante des Formentor, avec 310 ch et 400 Nm. De quoi la lancer à 100 km / h dans certains déjà assez rapides 4, 9s , grâce à quatre roues motrices et DSG (sept vitesses à double embrayage).

LA taquin publié nous donne un aperçu de l’arrière. On y voit quatre sorties d’échappement disposées différemment (en diagonale) par rapport au VZ 2.0 TSI, en plus d’un diffuseur arrière avec un design différent. Notez également le petit emblème «VZ5» sur le côté droit au-dessus du hayon.

Il faut également noter que c’est la première fois qu’Audi permet à l’autre marque du groupe Volkswagen d’utiliser son précieux et plein de caractère cinq cylindres en ligne. Après des rumeurs dans le passé selon lesquelles le Volkswagen Tiguan R utiliserait ce moteur, ce qui ne s’est pas produit, ce sera à CUPRA d’être (pour le moment) le seul à le faire.