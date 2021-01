CUPRA Formentor plus puissant, plus rapide, plus bas. Gracieuseté de ABT Sportsline

Après s’être consacré à la transformation de la CUPRA Ateca, ABT Sportsline s’est tourné vers le premier modèle exclusif de la marque: le CUPRA Formentor.

De tous les changements effectués par le préparateur allemand, celui qui ressort le plus est sans aucun doute l’augmentation de puissance du SUV espagnol.

Si Formentor voit son 2.0 TSI comme une puissance standard de 310 ch et 400 Nm – des valeurs déjà expressives -, après qu’ABT Sportsline l’ait équipé d’un nouvel ECU, il a vu la puissance monter à 370 ch plus «plus gros» et le couple pour un 450 Nm plus fort.

Grâce à cela, la CUPRA Formentor peut désormais atteindre le 0 à 100 km / h en seulement 4,6s (au lieu de 4,9s), une valeur pratiquement en ligne avec celle de la… Porsche 718 Boxster GTS, qui est conforme la même métrique en 4,5 s!

Quoi d’autre change?

Esthétiquement, ABT Sportsline a peu ou rien changé. Pourtant, grâce à un nouvel ensemble de ressorts, le Formentor était 35 mm plus bas, assurant une posture plus affirmée sur l’asphalte.

Les jantes 19 « et 20 » d’ABT Sportsline contribuent à ce nouveau look. En mars, un échappement à quatre voies avec des finitions noires mates devrait arriver.

Pour l’instant, ABT Sportsline n’a pas encore publié le prix de cette transformation, cependant une chose est certaine: elle peut être achetée ensemble ou bien, chaque changement peut être acheté individuellement.