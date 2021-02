CUPRA Formentor électrise pour doubler avec deux versions e-HYBRID

Après Leon e-HYBRID, la famille de modèles électrifiés de CUPRA continue de s’agrandir, comptant désormais sur CUPRA Formentor e-HYBRID avec deux niveaux de puissance.

Dans le Formentor e-HYBRID, la puissance maximale combinée s’élève à 204 ch et le couple à 350 Nm, tandis que dans le Formentor VZ e-HYBRID, il s’élève à 245 ch et le couple à 400 Nm.

Dans les deux cas, on retrouve le 1.4 TSI de 150 ch associé à un moteur électrique de 115 ch, tous deux à traction avant et utilisant une transmission automatique DSG.

Quant à la batterie qui alimente le moteur électrique, elle pèse 130 kg et a 13 kWh de capacité, permettant de rouler en mode exclusivement électrique jusqu’à 59 km (55 km dans le cas de la version 245 ch), ceci déjà selon le cycle WLTP.

Économies et performances «main dans la main»

Dans le cas du Formentor e-HYBRID, le 0 à 100 km / h est parcouru en 7,8 secondes et la vitesse maximale est de 205 km / h. Quant aux consommations, elles sont comprises entre 1,2 et 1,4 l / 100 km alors que les émissions sont comprises entre 23 et 26 g / km de CO deux .

La plus puissante CUPRA Formentor VZ e-HYBRID accélère à 100 km / h en 7 secondes et atteint 210 km / h, tout en atteignant une consommation moyenne comprise entre 1,4 et 1,6 l / 100 km et des émissions entre 31 et 35 g / km de CO deux .

Enfin, lorsqu’il s’agit de charger la batterie, il faut moins de cinq heures sur un chargeur 2,3 kW ou 3h40min sur un chargeur 3,6 kW (Wallbox).

Qu’en est-il des modes de conduite?

Comme d’habitude dans la plupart des hybrides brancher, la CUPRA Formentor e-HYBRID démarre toujours en mode électrique, passant en mode «Hybride» dès que la vitesse dépasse 140 km / h ou que l’énergie disponible chute à un certain niveau.

Quant au mode «Hybride», il dispose également de deux modes: «Hybride-Auto» et «Hybride-Manuel». Le premier gère automatiquement le groupe motopropulseur tandis que dans le second il est possible de choisir trois options:

le mode «Hold», qui maintient le niveau de charge de la batterie à ce moment;

un mode qui vous permet de réserver un certain pourcentage de la charge de la batterie;

et la fonction de charge qui charge la batterie via le moteur à combustion.

Quand arrive?

Pratiquement identiques dans le chapitre esthétique au reste de Formentor, les CUPRA Formentor e-HYBRID et CUPRA Formentor VZ e-HYBRID n’ont pas encore de prix ni de date d’arrivée estimée pour le France.