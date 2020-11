«CUPRA e-Garage à Cabo Formentor». C’est la maison de CUPRA dans le monde numérique

Avec une stratégie de digitalisation ambitieuse pour tous ses métiers, le COUPRA a créé la plateforme virtuelle « CUPRA e-Garage à Cabo Formentor ».

Développée conjointement avec Grupo Mediapro et Visyon, cette plateforme est un espace virtuel où l’utilisateur peut configurer son propre avatar et interagir avec les autres par la voix et bavarder.

Dans le «e-Garage CUPRA à Cabo Formentor», il est non seulement possible d’explorer les modèles de CUPRA, mais aussi de découvrir divers contenus sur la marque. En outre, l’espace dispose également d’un auditorium pour des présentations en direct.

Espace pour les futurs projets

Selon Antonino Labate, directeur de la stratégie, du développement commercial et des opérations chez CUPRA, «CUPRA e-Garage à Cabo Formentor est le début de notre voyage pour créer de nouvelles expériences numériques. Le but est de faire de cette plateforme un point de rencontre pour la CUPRA Tribe, donc à l’avenir, elle sera ouverte à tous nos clients dans le monde ».

En plus de cette nouvelle plateforme, CUPRA travaille également sur le développement d’une plateforme de diffusion de concerts en direct et la production d’une série télévisée qui sera diffusée sur une plateforme vidéo. à la demande.

En plus de pouvoir en savoir plus sur les modèles de la marque, cet espace virtuel vous permet de réaliser des jeux et des quiz pour tester nos connaissances sur CUPRA et explorer les différents aspects de la jeune marque espagnole.

Il a déjà été créé

Bien qu’il soit en cours de lancement, le « e-Garage CUPRA à Cabo Formentor » a déjà accueilli un événement le 28 octobre.

Là, plus de 600 Masters CUPRA de 35 pays étaient présents et y ont été formés pour devenir des vendeurs spécialisés CUPRA.

CUPRA étend actuellement son réseau de concessionnaires. L’objectif est d’atteindre environ 520 spécialistes de la marque dans le monde d’ici la fin de l’année, et un processus de recrutement de plus de Masters CUPRA est en cours.