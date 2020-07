Cuphead : un leak annonce le jeu sur la Playstation 4

Il semble que Cuphead soit en route vers la PlayStation 4 après qu’une fuite sur le PS Store ait révélé son existence. Une tuile de jeu pour le run & gun aussi difficile qu’un Soul-like est apparue sur la page du magasin avant d’être finalement supprimée, bien que le fait de cliquer dessus ne vous ait mené nulle part.

L’utilisateur de Twitter Wario64, parmi beaucoup d’autres, a repéré la promotion précoce, car il semble que quelqu’un ait appuyé sur le bouton de publication un peu trop tôt. Cela indiquerait que la sortie du jeu sur PS4 n’est pas si éloignée. Geoff Keighley et le Summer Game Fest organisent une mise à jour spéciale d’un studio indépendant plus tard dans la journée à 8 heures du soir / 11 heures du matin ET / 4 heures de l’après-midi, il ne serait donc pas surprenant que nous entendions alors un mot officiel.

Bientôt du Crossplay sur Cuphead ?

Cuphead may be coming to PS4, it’s appearing on international PSN stores right now but game listing doesn’t load yet pic.twitter.com/ME7oRLkSEM — Wario64 (@Wario64) July 28, 2020

Cuphead a été lancé exclusivement sur Xbox One et PC en 2017, mais il a finalement fait son chemin jusqu’à Nintendo Switch au début de l’année dernière. Créé par le développeur canadien StudioMDHR, ce jeu visuellement saisissant a reçu des critiques favorables lors de son lancement.

Peter Brown lui a attribué une note de 8/10 dans la revue GameSpot’s Cuphead, en déclarant : “Il est beau à regarder, et avec une bande son parfaite, il capture parfaitement l’époque que ses développeurs révèrent si clairement. C’est aussi un jeu d’action intense qui ne prend pas de coups. Il pourrait bénéficier de quelques retouches, et la coopération à deux joueurs ne semble pas être l’ajout précieux que vous pourriez imaginer, mais Cuphead reste un jeu rare et unique qui se démarque vraiment”.

Le flux de la Summer Game Fest d’aujourd’hui pourrait également jeter un peu de lumière sur la sortie du DLC de Cuphead’s Delicious Last Course. Le StudioMDHR a reporté l’ajout à 2020 en juillet de l’année dernière, et nous n’avons pas encore reçu de mises à jour depuis.