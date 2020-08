“Cuphead” est désormais également disponible pour la PS4

Surprise! “Cuphead” est sorti hier sur PS4 sans aucun avertissement. Maintenant, les propriétaires de PlayStation peuvent également essayer de naviguer dans Cuphead et Mugman à travers les niveaux jolis et difficiles en même temps. Pour la version Xbox de “Cuphead”, les développeurs ont annoncé une mise à jour gratuite avec quelques extras.

Geoff Keighley a annoncé hier dans un autre stream du Summer Game Fest que “Cuphead” est désormais également disponible sur PS4. Chad Moldenhauer, co-fondateur du studio de développement MDHR, a annoncé la nouvelle suivante concernant la sortie: “À tous les fans passionnés de PlayStation qui nous ont envoyé des messages au cours des dernières années: Nous sommes ravis que vous puissiez maintenant découvrir ‘Cuphead’ de première main. Nous sont également très reconnaissants à la merveilleuse équipe Xbox qui continue de nous permettre de rendre notre jeu et notre histoire accessibles à un nouveau public. “

MDHR remercie les joueurs Xbox

“Cuphead” est sorti en 2017 pour la Xbox et un peu plus tard également pour le Switch et même Tesla Arcade (dans une version raccourcie). Les chances d’une sortie sur PS4 n’étaient pas particulièrement bonnes, mais apparemment, des signes et des merveilles se produisent toujours.

Avec une mise à jour gratuite, MDHR tient à remercier tout particulièrement les propriétaires de la version Xbox de “Cuphead”, sans qui le jeu n’aurait pas eu de succès, selon le blog officiel. La mise à jour comprendra une galerie d’art numérique, des commentaires dans les coulisses et la bande originale du jeu. Cela peut prendre un certain temps avant la sortie, car le travail sur la mise à jour ne fait que commencer.

Date de sortie du DLC pas encore connue

Pour le moment, Studio MDHR travaille toujours dur sur un DLC pour “Cuphead” appelé “The Last Delicious Course”. Cela devrait également inclure le nouveau personnage Mme Chalice. Les développeurs ont précédemment annoncé que le DLC serait publié pour toutes les plates-formes, mais il n’y a actuellement pas de date de sortie exacte. Cela sera révélé dans les mois à venir.

Si vous aimez particulièrement le look cartoon des années 1930 sur “Cuphead”, vous pouvez également vous attendre à une série de dessins animés avec les deux tasses. La série est produite par Netflix et s’appelle “The Cuphead Show!”. On ne sait pas encore quand la série commencera.