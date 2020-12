cupcakKe abandonne « How To Rob (Remix) » Diss Track ciblant Megan Thee Stallion, Lizzo, Lil Kim

Juste 24 heures après la sortie de son single « Gum », cupcakKe est de retour avec un morceau de diss sur lequel elle cible … enfin … tout le monde. La rappeuse a soulevé de la poussière en haut du mercredi 16 décembre matin après avoir partagé sa chanson où elle laisse tomber des barres cinglantes sur Migos, Offset, Cardi B, Megan Thee Stallion, DreamDoll, Lizzo, City Girls, 6ix9ine, Chief Keef, Mulatto, Lil Kim, Young MA, Flo Milli et G Herbo. Elle en mentionne également d’autres, dont Sada Baby, Tory Lanez et Lil Durk, mais ses paroles à leur égard n’étaient pas aussi pointues.

Peu de temps après la sortie de la chanson, cupcakKe est devenu un sujet tendance sur les réseaux sociaux alors que les gens commençaient à disséquer son stylo, mais elle est restée ferme et a maintenu sa trace. La rappeuse a été félicitée par les fans pour avoir ramené un élément compétitif dans le rap, tandis que d’autres ne savaient pas pourquoi elle s’était attaquée à des artistes avec lesquels elle ne semblait pas avoir de lien.

« Je pense que c’est une belle chose et quiconque en est contrarié est juste utilisé pour le médiocre », a déclaré cupcakKe à ses critiques. « Comprenez que ce ne sont pas des rappeurs masculins qui se plaignent que ce sont des rappeuses. Asseyez-vous et appréciez le talent à son meilleur et pour la dernière fois, c’est tout l’amour pour tous les rappeurs mentionnés. Ne soyez pas sensible. » Vérifiez-le et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

Courez sur Megan comme « Donnez-moi vos fonds »

Et tu ne peux même pas courir parce que tu viens de te faire tirer dessus (putain)

6ix9ine, est-ce un rat ou un hamster?

Tirez sur un bébé, je change ses soins

F * ck up son visage quand vous ne pouvez même pas remarquer ses traits

Comme Lil Kim, oups c’est aléatoire

Cours sur le chef Keef et je lui noircis les yeux

Mais tu ne peux même pas dire parce que ce n * gga est si noir

[via]