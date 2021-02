Cupcakes, pépites, cornichons et plus: 8 bouquets de nourriture pour la Saint-Valentin

Des bijoux, des coeurs de conversation de bonbons et un dîner de cinq plats avec du homard ont peut-être été le secret d’une Saint-Valentin romantique dans le passé. Mais en 2021, tout dépend de ce dont vous pouvez profiter dans le confort de votre canapé – et les bouquets de nourriture correspondent à cette facture.

Pour répondre à la demande croissante de moments dignes d’Instagram qui ne sont pas dans des restaurants confortables ou des vacances à la plage, les fournisseurs de nourriture et les personnes créatives trouvent de nouvelles façons d’incorporer de délicieuses spécialités dans des arrangements floraux.

Bien que les bouquets de nourriture soient une alternative tape-à-l’œil à un repas romantique au restaurant, ils ne sont pas qu’une pandémie. Dans le passé, un restaurant a conçu un arrangement «floral» au fromage pour les couples obsédés par la pizza et pendant un certain temps, la chapelle Taco Bell à Las Vegas a permis aux mariées de marcher dans l’allée en tenant une poignée de sauce piquante.

À l’approche de la Saint-Valentin, de nombreux restaurants populaires ont créé les cadeaux parfaits pour répondre à ce gourmet spécial dans votre vie. Nous espérons simplement que votre proche a un appétit aussi grand que son cœur.

Bouquet de cupcakes

Les roses sont rouges, les cupcakes sont délicieux. Stop & Shop

Stop & Shop vendra également des bouquets de baies pendant le week-end de la Saint-Valentin, qui comprennent six fraises trempées dans du chocolat présentées sur des brochettes et des bouquets de cupcakes givrés en rouge qui ressemblent à une demi-douzaine de roses (les deux articles se vendent 10 €). Le 14 février, le magasin accueillera un atelier pratique de fabrication de cadeaux pour la Saint-Valentin où les acheteurs pourront décorer des baies entièrement trempées avec des pépites et d’autres garnitures.

Bouquets de pépites de poulet

Tyson ramène ses pépites de poulet en forme de cœur en édition limitée à cuire au four et à transformer en un bouquet croustillant. Le piège? Les amateurs de poulet devront gagner un concours pour obtenir un sac.

À partir de lundi, les fans peuvent participer en créant leur propre bouquet de pépites de poulet et en partageant une photo sur Instagram ou Twitter @TysonBrand avec les hashtags #NuggetBouquetContest et #TysonNuggetsofLove. Le concours se déroulera jusqu’au 17 février. Un gagnant du grand prix recevra 5 000 € pour un séjour et un approvisionnement d’un an de pépites de poulet Tyson. 150 autres gagnants recevront un sac de Tyson Nuggets of Love congelés.

Pour ceux qui ne gagnent pas ou qui veulent être sûrs d’obtenir leurs pépites à temps pour la Saint-Valentin, Chick-fil-A vend des assiettes en forme de cœur de 30 pépites de poulet, chaudes et fraîches de la friteuse. Ils peuvent également opter pour 10 morceaux de Chick n Minis (les sandwichs), 6 biscuits aux morceaux de chocolat ou 2 moitiés de brownie au fondant au chocolat. Les plateaux sont disponibles dans les restaurants participants du pays et peuvent être livrés jusqu’au 13 février.

Bouquet de fraises enrobé de chocolat

Offrez-vous des fraises et augmentez le feu. Arrangements comestibles

Quel que soit le type d’arrangement de «fleur» de nourriture que votre cœur désire, Edible Arrangements a tout ce qu’il vous faut. Des fruits frais trempés dans du yogourt aux riches fraises enrobées de chocolat et aux gâteaux éponge en forme de cœur, la marque qui a toujours été axée sur les friandises joliment arrangées propose différentes tailles de vase et de plateaux allant de 50 € à 143 €.

Bouquet de salami

Tu es le salami de mon fromage. Fermes Hickory

Votre valentine est-elle fan de charcuterie? Si tel est le cas, Hickory Farms a préparé une paire de trois salamis secs: salami sec original, salami sec aux trois poivres et salami sec aux truffes. Chaque bâton salé est enveloppé de façon festive dans du papier de soie rouge et rehaussé d’un ruban. Un ensemble coûte 49 €.

Bouquets de cornichons

Ce cadeau fera dire à votre valentine: « Je suis rose mariné ». Cornichons de Grillo

Grillo’s Pickless a montré à 45secondes.fr Food comment faire des bouquets de cornichons à partir de zéro en 2019, et depuis lors, l’entreprise a rendu les choses encore plus simples. Disponibles en ligne, les kits de bouquet de cornichons DIY de Grillo coûtent 25 € (plus taxes et frais d’expédition). Les kits comprennent des brochettes en bois, de la mousse florale, du papier de soie floral, un sac de cellophane, un ruban, une charge florale artificielle (ne mangez pas cette partie, s’il vous plaît), un récipient Grillo vide à utiliser comme vase, une carte pour le destinataire, des instructions et un coupon pour un pot frais de cornichons Grillo de votre épicerie de prédilection (y compris Target et Walmart).

Et n’oubliez pas de réserver la saumure: il existe de nombreuses recettes qui utilisent du jus de cornichon pour rehausser la saveur et sentiments potentiellement romantiques?

Faites appel à votre artiste intérieur en fabriquant des roses de cornichon de Suckerpunch pour quelqu’un de spécial qui est le cornichon de votre saumure. Suckerpunch Gourmet

Suckerpunch Gourmet, un autre fournisseur de cornichons fins, a poussé son bouquet un peu plus loin en créant un tutoriel simple pour transformer les chips de cornichon en roses. Regardez simplement le GIF et mettez-vous au travail pour quelqu’un de spécial qui est le cornichon à votre saumure.