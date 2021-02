Cuomo sous pression pour renvoyer l’enquête sur ses allégations d’inconduite sexuelle au procureur de la République

Le principal procureur de New York a rejeté une proposition du gouverneur Andrew Cuomo lui demandant de choisir un avocat pour enquêter sur les allégations d’inconduite sexuelle à son encontre, après que le bureau de Cuomo a fait marche arrière dimanche sur un plan visant à choisir son propre enquêteur. Le procureur général de l’État, Letitia James, a déclaré qu’il était essentiel que l’administration de Cuomo renvoie formellement l’affaire à son bureau pour enquête, ce qui lui donnerait un pouvoir d’assignation et assurerait une enquête impartiale.

Cuomo, l’un des politiciens démocrates les plus connus du pays dont la popularité a grimpé en flèche au cours des premiers mois de la pandémie, a été accusé par deux anciens assistants d’inconduite sexuelle, suscitant les critiques de ses collègues démocrates allant d’appels à sa démission à des appels à un enquête indépendante sur son comportement. Répondant aux dernières allégations qui ont émergé samedi, le gouverneur a nié avoir fait des avances sexuelles et a initialement ordonné ce qu’il avait dit être un « examen extérieur complet et approfondi » dirigé par une ancienne juge fédérale, Barbara Jones.

Mais à la suite de vives reproches des démocrates, Cuomo a annulé cette décision dimanche et a déclaré qu’il avait demandé à James et Janet DiFiore, juge en chef de la Cour d’appel, de sélectionner un avocat indépendant pour effectuer un examen approfondi et publier un rapport public. James a dit à la place que le gouverneur devait faire un renvoi officiel à son bureau en vertu de la loi exécutive de l’État. Seul un renvoi pourrait permettre « une enquête avec de vrais dents », a déclaré un porte-parole de James.

« Pour clarifier, je n’accepte pas la proposition du gouverneur », a déclaré James dans un communiqué. « Le gouverneur doit fournir ce renvoi afin qu’une enquête indépendante avec pouvoir d’assignation puisse être menée. » Un représentant de Cuomo n’a pas immédiatement commenté la demande de renvoi du procureur général.

« DOULEUR À LIRE » Le choix par le bureau de Cuomo d’un ancien juge de mener l’enquête n’avait pas réussi à satisfaire des personnalités démocrates de premier plan, notamment la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez de New York, qui a déclaré qu’elle avait trouvé les comptes des anciens assistants de Cuomo, Lindsey Boylan et Charlotte. Bennett « extrêmement sérieux et douloureux à lire ».

Il y avait également des demandes pour une enquête indépendante de plusieurs autres démocrates. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré à l’état de l’Union de CNN que le président Joe Biden soutenait une telle enquête. D’autres, dont la sénatrice de l’État de New York, Alessandra Biaggi et le conseiller municipal de New York, Carlos Menchaca, sont allés plus loin, faisant écho aux appels républicains à la démission de Cuomo. Dans les dernières allégations d’inconduite, Bennett, qui a travaillé pour le gouverneur en tant qu’assistante exécutive et conseillère politique pendant près de deux ans jusqu’en novembre 2020, a déclaré au New York Times qu’il lui avait posé des questions sur sa vie sexuelle, y compris si elle était monogame en elle. relations sexuelles et si elle avait déjà eu des relations sexuelles avec des hommes plus âgés.

Son récit a été publié quelques jours après que Boylan, un autre ancien assistant, ait écrit dans un essai en ligne que le gouverneur avait fait plusieurs «gestes inappropriés» à son égard alors qu’elle travaillait pour le gouvernement de l’État de 2015 à 2018, notamment en lui envoyant une rose le jour de la Saint-Valentin et en s’embrassant. elle sur la bouche. Cuomo a nié les actes répréhensibles dans les deux cas. . n’a pas pu vérifier indépendamment les comptes des femmes. Les tentatives pour atteindre les deux femmes ont échoué.

Cuomo a acquis une notoriété nationale pour ses séances d’information télévisées quotidiennes au début de la pandémie de coronavirus, lorsque New York était l’épicentre de l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis. Les allégations d’inconduite sexuelle font suite à un rapport publié en janvier par le bureau de James qui jette un doute sur la gestion par son administration de la crise des coronavirus dans les maisons de retraite. Il a déclaré que le département de la santé de l’État avait considérablement sous-estimé le nombre de morts et mis en œuvre des politiques qui pourraient y avoir contribué.

Le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a déclaré dimanche qu’il fallait désormais deux enquêtes indépendantes, l’une sur la conduite de Cuomo et l’autre sur les décès des maisons de retraite. « Des questions de cette ampleur ne peuvent pas pendre au-dessus de la tête des New-Yorkais alors que nous combattons une pandémie et une crise économique », a déclaré de Blasio dans un communiqué.

(Cette histoire n’a pas été modifiée par le personnel de 45Secondes.fr et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)