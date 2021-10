Cuisinez-le comme Beckham ! Brooklyn Beckham révèle si maman ou papa est le cuisinier de la famille

Bien sûr, il a peut-être des gènes de football et de performance, mais d’où Brooklyn Beckham tire-t-il ses talents de cuisinier ?

On a demandé à l’aîné des quatre enfants de David Beckham et Victoria Beckham quel parent était le cuisinier de sa famille alors qu’il préparait un sandwich au petit-déjeuner anglais mercredi AUJOURD’HUI.

« Mon père, dit-il.

« Il aime cuisiner n’importe quoi – risotto, pâtes, aime le steak », a-t-il ajouté.

Et bien que son père connaisse peut-être la cuisine aussi bien qu’un terrain de football, le jeune Beckham a déclaré que le sandwich au petit-déjeuner d’inspiration anglaise qu’il avait préparé était en fait inspiré par un autre parent.

« Mon arrière-grand-mère m’a appris à faire cela, alors c’est vraiment spécial pour moi », a-t-il déclaré.

Le jeune homme de 22 ans a déclaré qu’il avait « toujours aimé la nourriture » et qu’il était devenu plus passionné par la cuisine pendant la quarantaine.

« Ma fiancée a commencé à me filmer et j’ai commencé à le poster », a-t-il déclaré. « Et c’est juste quelque chose que j’aime faire. »

Beckham a également parlé de sa fiancée Nicola Peltz à Hoda Kotb.

« C’est vraiment sympa », a-t-il déclaré à propos des fiançailles. « C’est vraiment agréable d’avoir un meilleur ami, toujours. »

Beckham a posé la question à Peltz l’année dernière et a partagé la nouvelle sur Instagram.

« Il y a deux semaines, j’ai demandé à mon âme sœur de m’épouser et elle a dit oui xx, je suis l’homme le plus chanceux du monde », a-t-il écrit. « Je promets d’être le meilleur mari et le meilleur papa un jour ️ Je t’aime bébé xx »