Cueillir des querelles, provoquer des problèmes: un avocat emprisonné pour avoir publié des articles sur COVID-19 que la Chine voulait cacher

Zhang Zhan a déclaré qu’elle était sous étroite surveillance dans ses vidéos et ses publications sur les réseaux sociaux – sur Twitter et YouTube – ont pris fin lorsqu’elle a été arrêtée en mai.

Un militant pro-démocratie tient des pancartes avec la photo du journaliste citoyen chinois Zhang Zhan devant le bureau de liaison du gouvernement central chinois, à Hong Kong, le lundi 28 décembre 2020. Zhang, un ancien avocat et journaliste citoyen de Shanghai, a été condamné à quatre ans de prison pour son rapport sur l’épidémie initiale de coronavirus à Wuhan, en Chine. Les militants demandent la libération de Zhang, ainsi que des 12 militants de Hong Kong détenus en mer par les autorités chinoises. Crédit d’image: AP Photo / Kin Cheung

Frêle et en fauteuil roulant après une grève de la faim prolongée, l’ancien avocat de 37 ans Zhang Zhan a adressé une réprimande essentiellement silencieuse au système juridique chinois, avant d’être emprisonné pour avoir publié des articles sur la pandémie que la Chine ne veut pas qu’on leur dise.

Zhang a commencé à faire des rapports depuis Wuhan en février, remettant en question le verrouillage de la ville, l’accès aux tests de virus et la capacité de l’hôpital. Ses vidéos ont également capturé l’agression des autorités chinoises face à une femme filmant sur son smartphone.

Ses rapports ont fourni des aperçus rares et non vernis de l’épicentre du virus au cours des premiers mois de l’épidémie, dans un pays où le partage d’informations non autorisées par les autorités est une poursuite périlleuse.

Le coronavirus allait bientôt s’infiltrer à travers le monde et le blâme serait mis sur la Chine pour ne pas avoir agi assez tôt à ce sujet.

Pékin a alors commencé à sculpter un récit plus net, louant le leadership communiste chinois pour avoir maîtrisé une crise de santé publique sans précédent.

Comme les trois autres journalistes citoyens qui se sont également rendus à Wuhan au début de l’épidémie, les reportages de Zhang ont menacé de révéler des lacunes dans ce scénario.

Dans l’une de ses vidéos, elle a mentionné être sous étroite surveillance. Ses vidéos et ses publications sur les réseaux sociaux – beaucoup sur Twitter et YouTube, des plateformes bloquées en Chine – ont soudainement pris fin lorsqu’elle a été arrêtée par les autorités en mai.

Puis, lundi, après sept mois de détention, elle a été emprisonnée par un tribunal de Shanghai pendant quatre ans pour «avoir cueilli des querelles et provoqué des troubles».

Âme rebelle

Peu de temps avant sa détention, elle avait tenté de faire campagne pour les proches en deuil des victimes du virus, qui cherchaient une indemnisation – un sujet sensible pour les autorités chinoises.

« Zhang Zhan voulait aider les gens ordinaires de Wuhan. Elle voulait comprendre leurs souffrances et faire savoir au monde entier », a déclaré son avocat Zhang Keke, également de Wuhan.

Il a été à plusieurs reprises incité par les autorités à abandonner son dossier et à ne pas accepter les interviews des médias étrangers.

Zhang a été la première des journalistes citoyennes connue à faire face à des poursuites judiciaires pour ses activités, que les procureurs jugeaient « de fabriquer des mensonges et de diffuser de fausses informations ».

Ils ont tous finalement été détenus.

« Je l’ai prévenue d’aller à Wuhan alors que tout le monde essayait de partir », a déclaré son amie et collègue avocat Li Dawei.

« Elle est une chrétienne fidèle et a dit que c’était la volonté de Dieu – elle devait le faire et dire à tout le monde la vérité. »

Les autres – Fang Bin, Chen Qiushi et Li Zehua – ont maintenant complètement cessé de parler. Chen et Li seraient rentrés chez eux, tandis que les allées et venues de Fang sont inconnues.

Dans un court documentaire filmé avant son arrestation et libéré après sa condamnation, Zhang a déclaré qu’un message en ligne d’un résident de Wuhan l’avait motivée à s’y rendre à la recherche de la vérité sur l’épidémie.

«Il a dit qu’il avait l’impression d’être laissé là pour mourir, j’ai été très touché par ce qu’il a écrit», a-t-elle déclaré au cinéaste anonyme, qui a sorti le film sur le site China Change.

« Peut-être que j’ai une âme rebelle. »

La tragédie de Wuhan

Zhang a peu parlé pendant le procès, un acte de protestation, selon ses avocats, contre la procédure judiciaire et les restrictions chinoises à la liberté d’expression.

L’avocat de la défense Zhang Keke a déclaré que sa cliente avait même refusé de répondre à un juge qui lui avait demandé de confirmer son identité au tribunal.

L’avocat a déclaré à l’AFP: « Quand il a demandé pourquoi, elle a répondu: » Si vous pensez que je fabrique des mensonges, alors quand je réponds à vos questions, cela ne compte-t-il pas aussi fabriquer des mensonges? « »

Sa mère a sangloté bruyamment au tribunal pendant la lecture de la sentence, mais Zhang était impassible, ont déclaré des avocats.

Les journalistes et diplomates étrangers n’ont pas été autorisés à assister aux débats, qui se sont terminés dans les trois heures.

Mais elle maintient son innocence et est susceptible de faire appel si elle en a la possibilité, ont déclaré ses avocats.

Elle a également entamé une grève de la faim en signe de protestation, ce qui a ravagé sa santé depuis sa détention.

Zhang Keke a déclaré qu’elle était gavée de force par sonde nasale et qu’elle avait les mains et les pieds retenus pendant de longues périodes. En conséquence, elle souffre de maux de tête chroniques, de fatigue et de douleurs à l’estomac, a-t-il ajouté.

« Peut-être que sa détermination à résister se poursuivra jusqu’à la toute fin », a-t-il déclaré.

Les observations de Zhang sur la vie quotidienne à Wuhan – entreprises qui ont du mal à se rétablir, des proches en deuil, des démêlés avec la police – n’ont pas eu un impact énorme en ligne, mais elles ont néanmoins attiré l’attention des autorités chinoises.

Ses vidéos ont également trahi un mécontentement plus large à l’égard du système chinois de gouvernance autoritaire.

«Le principal moyen de gouverner la ville repose sur les menaces et l’intimidation», a-t-elle déclaré dans une vidéo YouTube filmée en mai.

« C’est la tragédie de la Chine, de Wuhan. »

