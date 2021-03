Cuba pourrait prendre l’avant-garde du vaccin parmi les Latinos

Alors que le développement de vaccins contre le nouveau coronavirus bat son plein, Cuba teste des immuniseurs à différents stades. Les laboratoires de La Havane travaillent avec cinq vaccins, dont trois sont développés par l’Institut Finlay des vaccins (IFV) et appelés Soberana 01, Soberana 02 et Soberana Plus, tandis que deux autres – Abdala et Mambisa – par le Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB , dans l’acronyme en anglais).

Tous les vaccins cubains utilisent l’antigène protéique du coronavirus S. Mais les antigènes ont une origine différente. Ainsi, les vaccins Sovereign utilisent un antigène reçu de cellules de mammifères, tandis que Mambisa et Abdala sont basés sur des cellules de levure.

Le vaccin Mambisa n’est rien de plus qu’un spray nasal qui provoque une immunité systématique et muqueuse. Ce vaccin contient également la protéine du virus de l’hépatite B. L’avantage des vaccins cubains est qu’ils peuvent être conservés à des températures de deux à huit degrés Celsius.

Souverain 02

L’un des vaccins les plus avancés parmi les cinq développés à Cuba et le premier candidat en Amérique latine à être un médicament contre Covid-19 est le Soberana 02.

Le 3 mars, le Centre national de contrôle des médicaments, équipements et produits médicaux a approuvé l’application du protocole pour la troisième phase des essais cliniques du vaccin, permettant ainsi de vacciner 44 010 de ceux testés entre 19 et 80 ans en aux États-Unis, des tests cliniques contrôlés et en fournissant des données sur l’efficacité clinique de l’immuniseur.

Outre ces personnes qui ont participé aux tests, depuis le 22 mars, les essais comprennent 150 000 volontaires, dont des agents de santé.

La vaccination est réalisée selon un schéma à deux doses avec un intervalle de 28 jours, mais la possibilité de recevoir une troisième dose pour renforcer l’immunité est également à l’étude.

Compte tenu des délais fixés pour les essais, il est prévu que dans la seconde moitié de 2021, le processus de vaccination de masse de la population de l’île commence.

IFV est une organisation leader dans le domaine de la recherche, du développement et de la fabrication de vaccins sur l’île avec une expérience professionnelle de plus de 30 ans.

Abdala

Le projet de vaccin Abdala développé par le CIGB a également lancé le 22 mars la troisième phase des essais cliniques. Ce médicament sera appliqué à 48 000 volontaires âgés de 19 à 80 ans selon un calendrier de vaccination avec trois doses, une tous les 14 jours.

Soberana 02 et Abdala figurent tous deux sur la liste des 23 vaccins candidats contre le SRAS-CoV-2 dans la troisième phase des essais cliniques, connus dans le monde entier. Les deux vaccins cubains seront appliqués dans un proche avenir au Venezuela, a indiqué le centre.

La société pharmaceutique BioCubaFarma a confirmé l’exploitation de six lignes de production pour assurer la production de cinq vaccins cubains contre Covid-19 et le début de la vaccination de masse sur l’île en août de cette année.

«Disposer de ces systèmes de production nous garantit les doses nécessaires pour vacciner notre population. Au plus tard en août, les doses nécessaires pour immuniser l’ensemble de la population cubaine auront été fabriquées », a confirmé la société.