Cuarteto de Nos engage la célébration des 15 ans de «Raro», l’album charnière de sa carrière | 45S

Avant l’arrivée de ‘Raro’ (2006), Quatuor de Nos c’était déjà un groupe plus ou moins populaire en Uruguay. Leurs paroles irrévérencieuses et leur son distinctif les ont mis sur les lèvres de nombreux jeunes et figuraient fréquemment sur les affiches des festivals. Cependant, ils ne pouvaient toujours pas franchir la grande barrière du souterrain dans d’autres pays. Ils ne le savaient pas, mais ils devaient cesser d’être normaux, ils devaient juste faire ressortir leur côté le plus étrange.

Parce que Lorsque Cuarteto de Nos a sorti ‘Raro’, leur carrière a pris son envol et est devenue le groupe uruguayen le plus populaire et le plus réussi de la décennie., lui a donné une présence sur des chaînes comme MTV et les a emmenés dans les principaux festivals du continent américain. Ses textes mûrissent et se complexifient, ils s’approprient les ressources du rap et en rehaussent le rythme: ils trouvent leur nouvelle essence.

Un événement comme celui-là mérite d’être rappelé et célébré. Pour lui, En 2021, alors que l’album fête ses 15 ans depuis sa sortie, Cuarteto de Nos prépare une série d’activités pour l’honorer. Le premier d’entre eux sera le lancement d’une édition limitée au format vinyle. La présentation est la meilleure. Découvrez-le ci-dessous.

‘Rare’ a été officiellement publié le 10 avril 2006. Il en reste donc assez pour la date anniversaire centrale, quant au groupe uruguayen de libérer plus de surprises, même s’il faut préciser qu’une présentation en direct avec un public en personne n’en fera pas partie. Mieux, un disque comme celui-là ne mérite pas une fête « normale ».