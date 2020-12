CS: GO – Une énorme tempête approche et le CSPPA semble être au cœur de celle-ci

Ce fut une année monumentale pour les professionnels Counter Strike de la pire façon possible.

Une ampleur sans précédent de tricherie a été découverte alors que plusieurs entraîneurs utilisaient des exploits lors de matchs en direct pour trouver des informations sur les manœuvres de l’adversaire en temps réel, les accusations de trucage de matchs sont à un niveau record tandis que l’ESIC offre des tapotements doux sur le poignet, le nord-américain. Counter Strike La scène est en mauvais état au-delà de toute croyance, les snipers pendant les matchs se poursuivent sans encombre et le talent tombe comme des mouches.

Les choses semblent difficiles pour le moment.

Il est à noter que ce n’est pas nécessairement la première fois que CS a été sur le pied arrière; Rainbow Six: siège était excité d’être le Counter Strike tueur avec tous les titres des deux dernières décennies qui ont eu un mode de jeu « compétitif » coincé d’une manière ou d’une autre à la sortie.

Donc ce n’est pas la fin de Counter Strike par tous les moyens du terme, mais la route est actuellement rocailleuse comme tout l’enfer, et au cœur de celle-ci se trouve le Counter Strike Association des joueurs professionnels, généralement désignés par leur acronyme CSPPA.

La CSPPA est une forme de syndicat qui ne l’est pas: c’est une agence de joueurs qui agit comme un syndicat en consultant les joueurs sur leurs sentiments et y fait finalement référence en tant que négociation collective.

Ils avaient un classement de puissance hilarant qui ne correspond à aucune forme de réalité, ils auraient coûté des centaines de milliers de dollars aux organisateurs de tournois, et maintenant les gens les pointent du doigt pour les problèmes constants de Counter Strike.

Le problème semble provenir de l’idée que la grande majorité des actions du CSPPA ne sont pas pour la santé des Counter Strike scène, mais plus encore pour leur propre doublure de poches et les organisations d’intimidation dans ce qu’ils croient être une bonne idée.

Tout cela a commencé il y a un certain temps, à vrai dire, alors que la CSPPA s’est heurtée à des rumeurs selon lesquelles la mauvaise gestion de la CSPPA causait des dommages incalculables aux sponsors; Récemment, cependant, les incendies se sont rallumés avec fureur de tous côtés.

avec le CSPPA refusant les communications vocales BLAST des joueurs avec le flux vidéo; ce problème a été soulevé peu de temps après que MIBR ait été pris (à nouveau) en train de sniper pendant un match professionnel; le lendemain, la CSPPA a publié une étrange déclaration.

Les joueurs refusent l’accès BLAST aux communications vocales et aux enregistrements d’écran vidéo sans accord sur la manière dont les informations sont traitées pic.twitter.com/8RoofaQRA1 – Association des joueurs professionnels de Counter-Strike (@CSPPAgg) 8 décembre 2020

Certains prétendent que le CSPPA tente de masquer les instances de sniping de flux d’être enregistrées, et d’autres affirment que c’est un problème complètement différent. Le moment choisi, cependant, était bizarre, car BLAST tente d’utiliser de nouvelles exigences organisationnelles pour assurer l’équité concurrentielle.

Je ne pense pas que vous puissiez. Demander à enregistrer l’écran prend des ressources et il existe d’autres moyens de le faire (comme enregistrer l’écran avec une caméra). Avoir également des analystes à l’écoute des communications est un grand non-non dans tous les autres tournois. – Antoine (@Costryme) 8 décembre 2020

Team Liquid a ensuite réuni quatorze équipes (y compris elles-mêmes) en déclarant qu’elles avaient déjà parlé à BLAST et que le TO avait résolu les problèmes bien avant que CSPPA ne fasse même une déclaration qui tentait d’arrêter le TO en utilisant la vidéo et l’audio des joueurs. dans un match.

Indiquez des spéculations sur ce que la CSPPA tente de faire dans le monde; le timing semblait assez étrange, mais le fait d’avoir plusieurs équipes se réunissant et déclarant que le CSPPA soulève un problème pour des raisons inconnues semblait encourager la spéculation.

Cette spéculation s’est rapidement transformée en un incendie rampant.

Pour toute personne intéressée à quoi ressemblent une société de marketing maléfique prétendant être les accords d’une association de joueurs. Il ne s’agissait jamais d’aider les joueurs, mais de gagner de l’argent et de gagner des querelles personnelles avec les propriétaires. Je le dis depuis 2016 avec la lettre PEA. pic.twitter.com/qTqIfA0EIR – Avocat du jeu vidéo (@Morrison) 9 décembre 2020

Ryan Morrison, le chef d’un Ligue Overwatch agence de joueurs, a rejoint la mêlée et a parlé directement de la CSPPA qui possède apparemment chaque joueur.

Attribution de TOUTES les adresses IP, y compris leurs noms, pour une durée de cinq ans sans pouvoir de résiliation pour * quelque * raison que ce soit. Aucun avocat ne signerait ce que je sache. – Avocat du jeu vidéo (@Morrison) 9 décembre 2020

Sadokist a eu une longue discussion avec l’organisation sur Twitter qui a abouti à des résultats fascinants où le CSPPA prétend avoir travaillé directement avec des joueurs T2, mais aucun n’a été trouvé pour vérifier les allégations.

Le manque de transparence, y compris la destination des fonds et la mesure dans laquelle l’influence passe en dehors des intérêts des seuls joueurs de votre appartenance, ainsi que les motivations de certains administrateurs, est votre chute. – Sadokist 🐺 (@Sadokist) 9 décembre 2020

Donc, les mêmes joueurs qui ont été vus s’occuper de leurs propres intérêts dans un jeu compétitif qui repose sur la préservation de soi? Vous ne voyez pas de conflit avec ça? N’y a-t-il pas d’initiatives caritatives? Pas de bourses? Aucune contribution aux équipes à venir? – Sadokist 🐺 (@Sadokist) 9 décembre 2020

Le fait est que sans un système de ligue défini, rien ne détermine qui est qualifié en tant que membre autre que celui que vous dites… C’est là que les problèmes commencent. C’est un mouvement de contrôle. Une ventilation des coûts devrait être le strict minimum des choses que vous devez divulguer publiquement… – Sadokist 🐺 (@Sadokist) 9 décembre 2020

Regarde, coupe la merde. Vous avez le pouvoir de travailler au profit de tout le monde, mais jusqu’à présent, vous vous êtes aligné sur les profits, et vous ne les utilisez même pas pour aider TOUS les joueurs à l’esprit. Rassemblez votre merde, lavez-vous les mains et réparez-le. – Sadokist 🐺 (@Sadokist) 9 décembre 2020

À combien de joueurs T2 avez-vous parlé de leurs problèmes? T2 est en train d’être détruit. Les joueurs de NA ont du mal. Quels sont vos projets pour aider les joueurs qui gagnent 200 par mois? Rien parce qu’ils ne peuvent pas aider votre cause? Je suis curieux. – Keith (@Keith_LaFortune) 9 décembre 2020

Merci pour la réponse! Je vais juste demander à une source.@daveycsgo pouvez-vous le confirmer? – Keith (@Keith_LaFortune) 9 décembre 2020

la seule chose que je peux confirmer, c’est que chaque équipe / joueur à qui j’ai parlé en dessous du niveau 1 et même les équipes du niveau 1, n’a jamais été invité à voter sur des décisions ou à élire des représentants – DAVEY 🇨🇦 (@daveycsgo) 9 décembre 2020

Je suis dans le chat CSPPA mais rien concernant mon équipe ou la scène NA n’a jamais été évoqué. – Anthony (@vanitycsgo) 9 décembre 2020

Je me souviens quand je leur ai parlé quand j’ai fait ce tweet de niveau 2 ou quoi que ce soit quand tout s’est passé et le propriétaire m’a essentiellement dit qu’ils n’avaient aucun pouvoir et ne pouvaient pas vraiment faire grand chose pour personne: ^) mais a dit s’ils avaient établi le niveau 1 scène, le reste suivrait LOL… – Jordanie Montemurro (@Zellsis) 9 décembre 2020

Les allégations concernant la CSPPA qui ne s’occupe que d’eux-mêmes s’accumulent, et pendant ce temps, plusieurs membres du conseil semblent déterminés à creuser leurs tombes aussi profondément que possible.

Je vais juste laisser ça ici parce que tu l’as supprimé @chrisJcsgo. C’est une non réponse, ne répond en fait à aucune des questions parfaitement raisonnables @Sadokiste soulevé. Vous êtes le représentant d’une organisation qui est censée prendre soin de tous les joueurs… alors commencez à agir comme ça. pic.twitter.com/fif0ulNJpk – Morgan « Novicaine » Palmer (@NovicaineGG) 10 décembre 2020

La CSPPA pense que la scène NA était «morte», un sentiment repris par Tarik of Evil Geniuses à de vives critiques. Lorsque la CSPPA pense qu’une scène est morte, apparemment, ils retirent tous les fonds et allocations de ressources en fonction des croyances.

Pendant ce temps, tout comme la communauté a supplié Soupape pour faire quoi que ce soit concernant la triche effrénée dans le titre (qui, selon eux, n’est pas réelle), ils ont maintenant commencé à demander à Valve de prendre le contrôle de la scène esport et d’arrêter les allégations rampantes de collusion, les débâcles de triche qui traînent le titre à travers la boue, ou au moins faire semblant de se soucier de ce qui était connu comme l’une des scènes les plus fortes de l’esport alors que d’autres ne chercheraient que pour eux-mêmes.

Monsieur droit @CSGO, il est temps de demander à un coordinateur esport de représenter Valve, je me mettrais en avant mais je suis dans une position privilégiée pour voler les chèques, donc je suggère @daveycsgo comme un bon candidat. J’ai hâte de voir l’annonce la semaine prochaine serait bien – C9 Colossus ALEX (@CSGOALEX) 10 décembre 2020

À l’heure actuelle, ce n’est pas une image claire de tout ce qui se passe, mais une tempête monumentale se prépare et la CSPPA semble se trouver au centre alors qu’elle pense que ses croyances devraient guider tout le cours de Counter Strike. Une manœuvre qui coûte des emplois à des centaines de personnes et qui n’est probablement pas près d’être réalisée.

Il est ponctué à plusieurs reprises de déclarations qui soutiennent l’économie de retombée, où seul T1 compte et tout le monde peut recevoir des bribes (car le CSPPA est rempli de T1 uniquement), des déclarations farfelues sur les régions qui, selon eux, « méritent » d’être soutenues sans toucher plusieurs joueurs rejetés par des décisions archaïques qui semblent avoir peu de sagesse pour la scène dans son ensemble.

Richard Lewis note que la scène 2021 pour les professionnels Counter Strike pourrait être un endroit très sombre, et nous pourrions regarder des professionnels CS: GO se suicider.

Ce pourrait être le début de la fin. Des décennies de compétition ont pris fin à cause de l’avidité et de la tricherie, tandis que les fans soutiennent encore d’une manière ou d’une autre des personnalités soignées qui participent activement au comportement dégoûtant.