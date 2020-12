CS: GO – Une autre substitution prévue avec Astralis contre FURIA permet à Bubzkji de jouer

Astralis vaut une bouchée à chaque fois qu’ils sont élevés: l’équipe est légendaire dans le domaine des professionnels Counter Strike pour être une équipe redoutable qui peut toujours se retrouver sur le podium des champions, encore et encore, quels que soient le climat et la méta.

L’organisation elle-même, les costumes qui gèrent les aspects les plus banals de l’équipe, ont agité plus de quelques plumes en leur temps avec des rumeurs d’horaires épuisants pour les joueurs et le personnel, et une approche sans prise de prison des négociations qui ont exaspéré plus que quelques organisateurs de tournois dans le passé.

Il est cependant prudent de dire que Astralis sont des légendes à part entière, donc lorsque vous avez la chance de rejoindre l’équipe, il est probablement difficile de sortir, même si vous n’obtenez pas suffisamment de temps de jeu qui vous permet de perfectionner votre métier et de devenir vous-même une légende.

Cela devient la saga de Lucas ‘Bubzjki’ Anderson qui s’est retrouvé ramassé par l’organisation danoise pendant un temps de congé pour Gla1ve et Xyp9x; le joueur a choisi de rester sur la liste bien qu’il ait reçu des offres d’autres équipes qui sont plus que disposées à lui offrir un peu de temps de jeu.

Il semble que les substitutions vont laisser Lucas jouer comme un frappeur pour l’équipe, la première substitution qu’Astralis effectue à mi-parcours d’un match dans un mouvement qui, selon certains, est simplement de faire taire les critiques qui ont appelé leur « stratégie » en question.

Astralis est peut-être en train de changer le jeu de CS pour toujours, mais jusqu’à ce que les TO permettent aux joueurs de se soumettre pendant les cartes, Astralis coupe simplement un chèque supplémentaire et perd plus de mula – Jake Lucky (@JakeSucky) 27 mars 2020

Astralis a fait face à un feu cinglant pour avoir déclaré qu’il tentait de faire entrer une liste de 7 joueurs Counter Strike où les rotations entre joueurs seront fréquentes et spécialisées: une fois Gla1ve et Xyp9x revenus, cependant, les joueurs arrivés pour remplir les rôles ont pratiquement disparu des serveurs.

Aujourd’hui, dans un piétinement résolument unilatéral contre FURIA pour DreamHack Masters Winter 2020, Astralis a laissé Lucas Anderson quitter son rôle de chauffeur de banc pour la deuxième carte où il a brillé avec le reste d’Astralis sur la carte de FURIA de Nuke.

La deuxième carte s’est terminée (16-6), tandis que le choix d’Astralis d’Overpass a trouvé le score se terminant à un comparable (16-7) en faveur d’Astralis.

Alors que certains peuvent croire que cela montre la validité de l’introduction des « frappeurs de pincement » nommés, pour d’autres, cela a continué à être frustrant: certains affirment que Lucas Anderson pourrait faire beaucoup mieux avec plus de temps de jeu sur une liste où il n’est pas constamment éclipsé par les mastodontes littéraux de la liste.

La validité de la demande est sans doute impossible à prouver, cependant, jusqu’à ce que Lucas parvienne à se retirer.