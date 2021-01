CS: GO – Team Liquid accueille 2021 avec style alors que FalleN apporte à l’équipe un AWPer dédié

Il est juste de dire qu’il y avait un peu d’inquiétude dans l’air car Liquide d’équipe a annoncé une séparation mutuelle avec Russel ‘Twistzz’ Van Dulken alors que le jeune fusilier était impatient de déménager en Europe après un long mandat avec Team Liquid, ce qui les a mis en évidence lors de plusieurs événements sur trois ans.

Ensuite, selon la rumeur, Gabriel ‘FalleN’ Toledo prendrait la place des fusiliers – un changement nécessaire pour Team Liquid qui n’a pas eu d’AWPer dédié depuis des années. Considérant qu’Elige, le nouvellement promu Grim, et Twistzz ont tous rempli le même rôle de rayage avec Stewie2K passant à IGL pour éliminer nitr0 de la gamme (qui est passé à Valorant pour rejoindre Hiko et Steel), mais un AWP dédié il n’y en avait pas.

Stewie2K a tenté de remplir le rôle d’AWPing avec un passage de courte durée qui a conduit à la frustration, et NAF est au mieux un fusil / sniper hybride.

Alors quand FalleN a rejoint l’équipe de Stewie2K aujourd’hui pour un match contre NaVi avec un Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev férocement compétent (qui vient d’être nommé joueur numéro 2 du professionnel Counter Strike pour 2020 par HLTV, perdant face à ZywOo), il y avait un intérêt direct si cela pouvait être le retour à la forme dont Liquid avait besoin.

Gabriel Toledo était légendaire en tant qu’AWPer en 2016 sur SK Gaming – où FalleN et Stewie2K ont joué pour la première fois ensemble, et il y avait des inquiétudes franches que FalleN ne serait pas en mesure de tenir le flambeau de ses gloires passées. Pourtant, Liquid ne recherchait pas un joueur définissant l’équipe – ils avaient juste besoin d’un AWPer cohérent qui pourrait tenir de longues lignes de vue et des angles.

Ainsi, lorsque FalleN a orchestré un retour sur la deuxième carte de Nuke (choix de NaVi) après avoir chuté (12-14), Team Liquid a fait un magnifique retour avec une victoire face à T par élimination, deux démolitions et une élimination finale qui a laissé Natus Vincere abasourdi et bouleversé par la victoire, et une troisième carte, fut habilement arrachée de leurs mains.

S1mple a eu une série fantastique, faisant constamment des éliminations par fumée et remportant des duels défavorables, bien qu’Aleksandr Kostyliev ait réussi à mourir trois fois de Molotovs tout au long du match.

S1mpler a quitté le serveur avec le plus grand nombre de victimes de la série, avec 47 au total, et FalleN contre 34 attaques. Pourtant, les statistiques ne sont pas l’intégralité du jeu; Grim a eu une exposition massive sur Inferno avec un embrayage 2v1 b-site à côtés en T, NAF a tenu le plus de dégâts (et la cote la plus élevée) à 93 ADR.

Team Liquid a pu faire demi-tour après une première carte solide et remporter une victoire contre la troisième équipe la mieux notée au monde. Avoir FalleN semblait avoir radicalement changé le jeu pour l’équipe de NA, et ils pourraient très bien être à nouveau à la hausse si ce n’est pas une étape de lune de miel pour l’équipe de NA.

C’est peut-être la première fois que nous voyons Gabriel Toledo sourire au cours des deux dernières années, en tout cas.