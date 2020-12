CS: GO – OG jette de l’ombre vers le MIBR pour le sniping de flux avant leur match aujourd’hui

MIBR a récemment été condamné à une amende par Flashpoint pour avoir regardé le flux Flashpoint lors d’un match contre OG; un antique que le MIBR a été vu à plusieurs reprises dans le passé pour glaner des informations sur les défauts et l’économie des équipes adverses, ce qui se traduit par un avantage injuste dans les compétitions que l’ESIC a clairement déclaré tricher.

Flashpoint est le premier à finalement punir MIBR, imposant une amende de 10000 € à leurs gains du tournoi actuel, Flashpoint 2, après avoir été vus en train de sniper Flashpoint contre OG.

Aujourd’hui, c’est leur revanche, et MIBR pourrait réellement jouer sans tenter d’obtenir un avantage injuste via la triche.

Cependant, OG est toujours un peu chaud au sujet de l’événement et a pris note des utilisateurs dans le flux Flashpoint deux heures avant le début du match, qui répertorie la majorité des joueurs de MIBR connectés au flux.

Vraiment génial de voir un tel dévouement. Déjà tous ensemble deux heures avant notre match. Incroyable 😂#DreamOG pic.twitter.com/VkNADwG5ES – OG CS: GO (@OGesportsCSGO) 5 décembre 2020

V € M « – Daniel (@ Daniel33878366) 5 décembre 2020

Le tweet a été rencontré avec beaucoup moins de piquant que prévu, car les fans du MIBR sont prompts à attiser les incendies sur les réseaux sociaux et sont extrêmement lents à les éteindre lorsqu’ils commencent à se blesser dans le processus, même s’il se peut qu’il n’y ait tout simplement pas grand-chose. visibilité avant le match.

Le match entre OG et MIBR est déjà en cours avec le gagnant se dirigeant vers la finale de consolidation et le perdant étant exclu du tournoi avec un prix de consolation de 50 000 € sur le prize pool total de 1 000 000 €.

Les événements sont une pierre angulaire de la récente décision tardive (et faible) de l’ESIC concernant le sniping de flux dans le titre qui, plus proposé, est devenu endémique à l’ère en ligne de Counter Strike apporté par une pandémie mondiale où la déclaration équivaut à un peu plus que «ne faites pas cela».

La décision de Flashpoint, dans laquelle le MIBR a été condamné à une amende de 10 000 € pour sniping de flux, a été facilement accueillie par des demandes de retrait de l’organisation brésilienne du tournoi entièrement au motif que l’intégrité concurrentielle était rendue sans objet par des actions antérieures. Cela étant dit, la revanche entre OG et MIBR a été une explosion absolue alors que les deux équipes entrent dans la troisième et dernière carte dans le meilleur des trois formats.

Pour les deux équipes, un peu de réputation est menacée, ainsi que d’autres implications pour le sniping de flux: si OG gagne, ils peuvent facilement déclarer que le sniping de flux MIBR était un facteur décisif et exiger une punition plus sévère.

À l’inverse, si MIBR remporte une victoire aujourd’hui, ils peuvent rester dans le tournoi et faire valoir que le stream ne propose pas un problème aussi clair que de nombreux critiques des singeries l’ont récemment déclaré.