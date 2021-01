CS: GO – Le meilleur joueur de HLTV de 2020 repose sur ZywOo et S1mple, et l’anticipation s’écrase

Il est difficile de discerner précisément à qui serait le meilleur joueur de 2020 Counter-Strike: Offensive mondiale car le titre tel qu’il est joué professionnellement a connu un changement monumental en 2020, grâce à la pandémie et à un scandale de triche qui a secoué le monde de CS: GO plus que tout autre scandale actuellement.

Cela ne veut rien dire du grand nombre de joueurs qui font face à des allégations de trucage de matchs au sein de la Mountain Dew League pour CS avant de sauter et d’essayer d’en faire Valorant – autant sortir avec une poignée de dollars, apparemment.

Pourtant, aussi lourd que le scandale des entraîneurs a pesé sur le fandom de Counter Strike tandis que les organisations semblaient narguer Valve et leur inaction constante, les 20 meilleurs joueurs de HLTV Counter-Strike: Offensive mondiale a été l’occasion de souligner la persévérance à une époque où CS: GO a sans doute regardé son pire.

Les joueurs s’épuisent, les légendes prennent leur retraite en masse, les compétitions en ligne entraînant une latence et des déconnexions qui, autrement, déçoivent et frustrent ce qui devrait être des matchs dignes de mise en valeur.

2020 a été un peu difficile, même si 2021 ne va pas non plus s’améliorer sensiblement, sur la base de l’idée qu’un calendrier change peu de réalité – nous pouvons traverser ce pont déprimant plus tard dans l’année.

La discussion actuelle est de savoir qui HLTV sera le joueur n ° 1 de 2020, et c’est à deux joueurs légendaires qui ont été au coude à coude pendant la grande partie de 2020. ZywOo a notamment pris les classements plus tôt cette année en devenant le meilleur joueur statistiquement Counter Strike, bien que le poids que vous accordez à l’analyse statistique dépendra probablement de votre perspective anecdotique.

Nous vous rappelons que les derniers joueurs du Top 20 2020 seront dévoilés demain (20 janvier). La course pour le n ° 1 est revenue à ZywOo et s1mple. Qui espérez-vous remporter la couronne? pic.twitter.com/pazDJN6KD0 – HLTVorg (@HLTVorg) 19 janvier 2021

Statistiquement, il y a des différences qui vont et viennent entre les deux – Matthieu ‘ZywOo’ Herbaut a une note de 1,34 contre 1,24 d’Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev, avec ZywOo dépassant S1mple avec un KAST de 74,9% contre 73,7% et un ADR de 89,7 contre 86.1 de S1mple.

Tout semble apparaître pour ZywOo statistiquement parlant, bien que S1mple offre actuellement un pourcentage de tirs à la tête de 41,9% à vie contre 41,6% de ZywOo – même si nous ne regardons que le classement des équipes, Vitalité est Global 2 (juste derrière l’Astralis une fois de plus présente) avec Natus Vincere sur les talons à # 3.

Les deux équipes ont été aussi proches que possible tout au long des événements, se rencontrant souvent pour déterminer qui serait renvoyé chez lui. IEM-Beijing-Haidian 2020 Europe a vu NaVi perdre contre Vitality qui a permis à l’équipe russe de rentrer à la maison avec la deuxième place, tandis que le plus récent IEM Global Challenge 2020 a vu Vitality prendre 5 / 6e tandis que NaVi a pris 3 / 4e.

Si nous nous basons sur les statistiques, ZywOo devance S1mple dans chaque catégorie, sans exception. Si nous allons par impact au sein de l’équipe, il est probable que S1mple soit simplement mieux positionné. La bonne nouvelle est que HLTV abandonnera les deux reportages demain – que le fanboying commence.